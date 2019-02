Una presidenta exige que un jurado de estimación compruebe el valor económico de las fallas de la última categoría Pere Fuset. / I. MARSILLA Fuset pide responsabilidad en la Crida para evitar el botellón LOLA SORIANO Miércoles, 20 febrero 2019, 00:02

Mari Carmen Guerra, presidenta de Padre Luis Navarro-Remonta, ha solicitado en la asamblea de presidentes que un jurado de estimación pase a comprobar el valor económico de las fallas plantadas en la sección más modesta, la Octava C donde miran, para certificar la cuantía de las piezas que se plantan. Según explicó, «se ha subido el mínimo de inversión a 1.800 euros pero vemos qué hay fallas que cuestan mucho más«. El vicepresidente primero de la Junta, Javier Tejero, indicó que inicialmente no estaba previsto pero le sugirió que lo pidiera formalmente.

En la asamblea el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, anunció que este año se sorteará el recorrido de los jurados de falla. La comisión Carrera Malilla-Isla Cabrera pidió que se retrasara la visita a las fallas que hacen despertà pero no se admitió.

En esta reunión Fuset recordó que el domingo es la Crida y pidió corresponsabilidad a las fallas para «evitar determinados comportamientos», sin citarlo, en clara referencia al botellón que se ha registrado en años anteriores.

Fuset no comparte el informe de género

El presidente de la falla Séneca-Yecla hizo referencia al estudio de género sobre las Fallas encargado por el Consell de la Dona y exigió que «cuando hagan estudios de este tipo que pispisenen más los casales». Hizo referencia a la conclusión del informe de que hay pocas mujeres en las presidencias y opinó que «tienen que ver la precariedad de los casales, que nadie quiere ser presidente y nos toca repetir para que no se cierre la falla. En lugar de hacer estadísticas, que pateen los casales».

Fuset respondió que no es un estudio que encargue la Junta. «Es del Consell de la Dona formado por entidades feministas y no comparto todas las opiniones porque además algunas son contradictorias entre ellas», dijo.

En la asamblea la comisión Escalante-Amparo Guillem lamentó que siempre les toque la cremà a las 3 o 4 de la madrugada, y el edil explicó que existe la opción de adelantarla a antes de las 00 horas y negociarlo con Bomberos.

La falla General Pando-Serrano Flores manifestó su inquietud porque le han rechazado cuatro ubicaciones del puesto de churros «por la proximidad de un carril bici. Deberían fijar unos criterios fijos para guiarnos», comentó.

En la asamblea se recordó que el 1de marzo se hará la 'Nit del ninot' de 22 horas hasta la 1de la madrugada para ver la Exposició del Ninot en el museo Príncipe Felipe y que a las 21.30 horas se disparará el castillo de Zarzoso que se tuvo que suspender.

El edil anunció que este año se autorizará el paso de tres fotógrafos por comisión en la Ofrenda y recordó que quedan 60 plazas vacantes para entrar las primeras piezas de la falla municipal en la Cabalgata del Ninot. También adelantó que estudian incluir el año próximo la opción de que los presidentes infantiles también entreguen sus fotos en el intercambio del Palacio de la Exposición.

El presidente de Isabel la Católica criticó que en la exaltación de Marina Civera no se tirarán trons d'avís y Fuset lo justificó diciendo que Bomberos no permitió lanzarlos por qué no estaban correctamente ubicados.