«No he hecho política ni la haré, voy a trabajar por mi comisión» Jesús Hernández, presidente de la Interagrupación. / j. monzo Asegura que «hay que acabar con el botellón que se celebra todos los fines de semana en la ciudad, no sólo en Fallas» Jesús Hernández Motes Presidente de la Interagrupación LOLA SORIANO VALENCIA. Sábado, 25 mayo 2019, 00:08

Jesús Hernández ha concluido sus cuatro años de presidencia al frente de la Interagrupación y la próxima semana se presentarán las nuevas candidaturas. Ahora hace balance de estos años.

-En estos cuatro años al frente de la Interagrupación, ¿qué ha sido lo más fácil y lo más difícil?

-Lo más fácil, es el apoyo que he tenido de los falleros a la hora de revisar temas por el bien de la fiesta. Y lo más difícil, sin duda, tener como interlocutor a un concejal que no escucha a los falleros.

-Fuset afirma que es el que más se ha reunido con los falleros. ¿Por qué cuestiona ese diálogo?

-Es cierto que es el que más mesas ha abierto, pero no escucha. Sólo una vez se ha llegado a consenso, con la clasificación de fallas. Eso fue una negociación, pero en temas como la mesa de subvenciones no lo hubo. Se dijo que todos los años nos sentaríamos para estudiar el reparto de subvenciones, pero no ha habido más encuentros.

-No se presenta a la reelección. ¿Qué es lo peor que ha vivido?

-Cosas como la encuesta fallera que usaron para hacer un sondeo electoral cuando la tenían que haber roto y que el edil nos insultara en un acto. Se valoró llevar el tema a juicio pero los presidentes decidieron que no valía la pena.

-¿Cómo vio la problemática de las luces de Ruzafa?

-Es una pena que no se hayan podido mantener los proyectos de otros años. Para las Fallas era una iniciativa muy grande. Si se quiere, se podrían llegar a acuerdos, si no se quiere, van a poner trabas y creo que es lo que sucedió.

-¿Cómo recuerda su polémica presencia en una manifestación?

-Se hizo una quedada para protestar por la manifestación ilegal que se iba a hacer. Jamás había ido a una manifestación, pero me siento valenciano y español y acudí. Tuvimos la mala suerte que fue un grupo ultra, y decidimos irnos. Se puso maquinaria política para tratar de perjudicar a mi persona, pero no pudieron porque no había nada.

-¿Le gustaría que el bando dejase claro que sólo se puede beber en las zonas de verbenas?

-Las fallas lo verían bien porque al final se nos acusa de todo lo que ocurre durante las fiestas. Hay que acabar con el botellón que se celebra todos los fines de semana en la ciudad, no sólo en Fallas.

-¿Hubo bastante vigilancia al término de estos actos?

-No. Y la culpa no la tiene la Policía porque cada vez hay menos efectivos y llegan hasta donde pueden. Hay una falla que el año pasado se gastó 19.000 euros en limpieza, seguridad y ambulancia.

-¿Cómo ve que quieran prohibir las verbenas junto a la Lonja?

-Quieren que se encierren dentro de la carpa, cuando lo que vendemos es abrir la fiesta de las Fallas para que la gente participe. Y no me gusta discriminar a unas comisiones. Habría que ver cómo celebrarlas, pero prohibir, nunca.

-¿Se ha cuestionado la autoridad de la Interagrupación diciendo que no se hablaba con las bases?

-El edil ha tenido una obsesión con mi persona y con la Interagrupación. De hecho, ha usado mi nombre y mi foto en plena campaña.

-¿Le han tentado para dar el salto a la política?

-No he hecho política ni la haré. Mi único objetivo es hacer falla y escuchar a los falleros.

-¿Para cuándo un congreso?

-Cuando allá tranquilidad y pocos conflictos porque los puntos a cambiar no serían más de quince.

-¿Qué ayuda está pendiente?

-La Generalitat no aporta nada. Debería de invertir 4 ó 5 millones de euros a la principal fiesta de la Comunitat. Se invertiría en cinco conceptos del reconocimiento de Patrimonio Inmaterial: las fallas, bandas de música, indumentaria, pirotecnia y poetas festivos.

-¿Aboga por la tasa turística?

-Sí. Y me gustaría que del 1 al 19 de marzo revirtiera en las Fallas y en las fechas en que coincida con otras fiestas como la Semana Santa, San Vicente o el Corpus que fuera directo para ellos.

-Pone punto y final en la presidencia de la Interagrupación. ¿Ahora qué?

-Me iré a trabajar por mi falla. Ya fui presidente y alguna vez me gustaría volver a serlo.

-¿No se ha presentado candidata ninguna mujer?

-Si no es a última hora no. En el tema de la paridad quiero recordar que, por ejemplo, antes de que yo estuviera en la Interagrupación mi mujer era voluntaria en la Junta Central Fallera y yo estaba en mi falla y en casa y no pasa nada. Y ahora Pedro Pons dejó la presidencia de la agrupación y su mujer es la presidenta de la falla.