El pleno tumba la propuesta alternativa de clasificación de fallas de seis comisiones La asamblea de presidentes sólo podrá someter a votación el reparto de secciones previsto por la Junta Central L. SORIANO Martes, 13 noviembre 2018, 00:00

valencia. Los delegados de sector tumbaron ayer en el pleno de la Junta Central Fallera la propuesta alternativa de clasificación de fallas presentada por seis comisiones que plantearon cambios en las categorías infantiles.

En la reunión se consultó a los delegados si preferían que pasaran las dos propuestas a consideración de la asamblea de presidentes -que se celebrará a finales de mes-, es decir la iniciativa de estas fallas y la prevista por la delegación de Falla de la Junta Central Fallera, o bien sólo la de la Junta o sólo la alternativa, y la votación a mano alzada se cerró con el apoyo a la que se planteaba desde la propia Junta.

El tema se sometió a votación y fueron 14 los delegados de sector que apostaron por pasar las dos propuestas a la asamblea de presidentes, frente a los 17 que respaldaron que sólo se admitiera la idea de la Junta, que fue la opción elegida. Tan sólo un delegado abogó por defender sólo la alternativa presentada por las seis comisiones.

La alternativa que no salió adelante estaba respaldada por las fallas San Vicente-Periodista Azzati; Linterna-Na Robella; Avenida de Francia-Alameda; Reino de Valencia-Duque de Calabria; Avenida de Burjassot-Padre Carbonell y Jesús-San Francisco de Borja. Se trataba de comisiones que querían tener sus fallas infantiles en la sección Segunda, pero que han sido reubicados a la Primera de infantiles.

Ellos defendían continuar en Segunda, donde no estaba el cupo de 18 cubierto, y no subir de Tercera a Segunda los proyectos infantiles que no lo habían solicitado, pero se producían algunas modificaciones en cascada en secciones inferiores. «Nos hubiera gustado que la idea hubiera llegado a la asamblea de presidentes, que es soberana, para que se hubiera votado. La propuesta que sugeríamos tenía los mismos criterios de clasificación de las fallas grandes de 2018 y 2019 y de las infantiles de 2018», indicó uno de sus portavoces.

Faltará ver si Zapadores interviene en el turno de ruegos y preguntas de la asamblea para solicitar que les dejen mantener la falla infantil en Especial y no en Primera, tal como prevé la Junta.

Desde la Junta, el secretario general, Ramón Estellés, indicó que la propuesta que se enviará a la asamblea es la inicial de la Junta con algunas pequeñas modificaciones, al parecer de unas cinco fallas, que querían pasar de una sección a otra «que eran factibles y no perjudicaban a otras», dijo.

En el pleno se informó que el curso de jurados de fallas se hará el 24 de noviembre y el 1 de diciembre, con ambas asistencias obligadas y que el plazo de inscripción terminaba el día 21. Además, el 20 de noviembre, a las 19 horas, se reunirá a las fallas que participan en el concurso de iluminación para estudiar las bases del concurso que el año pasado generaron tantas polémicas tras la entrega de premios.

Playbacks

Ayer también se conocieron los finalistas del concurso de playback infantil. En el grupo A actuarán por este orden: Francisco Climent Uruguay; Mercado de Castilla; Jerónima Gales; Fray J. Rodríguez; Reino de Valencia-Císcar y Duque de Gaeta. En modalidad B el orden de actuación de los finalistas es Pedro Cabanes-Juan XXIII; Obispo Amigó-Cuenca; Zapadores-V. Lleó; Molinell-Alboraya; Aras de Alpuente-Castell de Pop y García Lorca-Oltà.