El Pilar no se suma a la propuesta de los artistas de Especial de hacer las fallas más pequeñas Monumento de la falla de El Pilar de 2019. / Consuelo Chambó Falta ver qué hace la comisión de Cuba, porque al parecer no hay una decisión consensuada entre presidencia y artista LOLA SORIANO Jueves, 4 julio 2019, 20:18

La comisión de El Pilar ha decidido no sumarse a la propuesta de los artistas de Especial de reducir los volúmenes de los proyectos que están preparando para las Fallas de 2020. Los falleros de esta centenaria comisión se reunieron en la noche del miércoles para estudiar la iniciativa que los artesanos lanzaron a las nueve comisiones que conforman la Federación de Especial y, tras analizar la petición, han explicado que no pueden unirse a la propuesta por razones particulares. Ya en días previos, habían manifestado que veían complicado reducir volúmenes porque el artista, Paco Torres, ya había fresado varias piezas y tenía avanzado el trabajo. A pesar de ello, pidieron 48 horas para valorar el asunto y ha sido ahora cuando se ha conocido que no ven viable la petición.

Después de conocer esta negativa, esta misma noche tenían convocada una reunión los artistas de Especial para consensuar un comunicado en el que quieren manifestar que los talleres se encuentran en una situación crítica y que necesitan medidas como la reducción de volúmenes en las fallas para tratar de salvar la profesión.

En principio, siete de las nueve comisiones de Especial sí han manifestado desde un primer momento su apoyo a la demanda de los artistas y, según fuentes consultadas, faltaría ver qué hace la comisión de Cuba, porque al parecer no hay una decisión consensuada entre presidencia y artista.

Desde la Federación de Especial han explicado que no harán un comunicado oficial hoy, ya que están a la espera de que los artistas de la máxima categoría primero hagan públicas sus opiniones para luego sumarse. Faltará ver si siete de las nueve comisiones de Especial incluyen ya la medida para este año o si esperan a que otras comisiones cambien de opinión o se deje el tema para las Fallas de 2021.