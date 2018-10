Paula Santarrufina, corte de honor de la fallera mayor: «Pienso que soñar alto nunca está de más. Quiero ser la fallera mayor» irene marsilla LOLA SORIANO VALENCIA. Domingo, 7 octubre 2018, 01:03

Paula llegó al mundo en plenas Fallas. Soñó con ser fallera mayor de su comisión y lo consiguió y ahora no duda en buscar la 'cadira d'or'

-Nació el 6 de marzo. En plenas Fallas.

-Sí. Ese día, siempre que puedo, voy a la plaza del Ayuntamiento a ver la mascletà porque ese es mi mejor regalo de cumpleaños.

«Soy miembro del altar de San Vicente de Almàssera»

-¿Tiene vinculación con otra fiesta de Valencia?

-Sí, pertenezco al altar de San Vicente de Almàssera. Es un altar muy familiar y nos da la oportunidad de vivir la ofrenda de San Vicente, que me parece muy especial.

-¿Estuvo en dos comisiones?

-Hace cinco años que estoy en la comisión Bilbao-Maximiliano Thous y antes era de Llorers-Arquitecto Luccini. Me mudé, estuve dos años sin serlo y luego me apunté en Bilbao, porque tenía amigas.

-¿Fue fallera mayor el mismo año que una amiga?

-Con mi amiga Inés Cardós, de Doctor Gil y Morte. Íbamos juntas a clase, en Trinitarias, y siempre hablábamos de ser algún día falleras mayores y decidimos que lo seríamos en 2018. Conseguimos las dos serlo y compartimos actos juntas.

-¿Por qué eligió ser enfermera?

-Desde pequeña tenía claro que quería dedicarme a una profesión que tuviera que ver con la salud. Me gustaba el trato con el paciente. A corto plazo me gustaría hacer la especialidad de matrona porque me encantan los niños y la sensación de traer a una persona al mundo.

-¿Se iría por trabajo al extranjero?

-Quizá en una situación límite, pero hoy por hoy no.

-Trabaja en la misma planta de hospital que el doctor Cavadas. ¿Qué destacaría de él?

-Se centra mucho en sus pacientes, tiene muchas operaciones al día. Es un doctor que realmente hace milagros. Es bonito ver la evolución de sus pacientes.

-Enumere sus aficiones de ocio y de deporte.

-Hacía tenis, pero cuando empecé a tener prácticas de la carrera era incompatible. Y de ocio, fui scout y ahora monitora, en el grupo Frumenti de Almàssera. Son como mi segunda familia. El día de mi presentación me dieron una sorpresa. Vinieron uniformados y me regalaron un ramo de flores.

-Un libro que le guste y un viaje que haya hecho.

-Un viaje que me gustó mucho es cuando me fui a Islandia en caravana. Nos encanta viajar en caravana por la libertad que da y la posibilidad de estar junto a lugares mágicos. Un día dormimos junto a una cascada impresionante. Y libro, el último que me he leído es 'Somos canciones' y ahora me he comprado 'Fuimos recuerdos'.

-¿Quiere ser la fallera mayor? ¿Qué cualidades tiene?

-Llegar hasta aquí ha sido un sueño y siempre pienso que soñar alto nunca está de más. Así es que, por supuesto que quiero ser la fallera mayor. Y cualidades, soy alegre, muy cercana y muy responsable.

-Es de Almàssera, ¿dónde estará esperando para ver si llega la llamada del alcalde?

-He puesto como referencia la casa de mi iaio, que está en Torrefiel. Él estaría encantado.

-¿Cuántos idiomas habla?

-Valenciano e inglés. Como anécdota, una vez alquilamos un coche en Valencia para irnos de viaje, y como tanto yo como mi hermana y mi padre somos rubitos, pensaron que éramos extranjeras y nos hablaron en inglés. Me pasa mucho.

-Un artista y un pirotécnico.

-Artista, Pere Baenas, me gusta mucho el estilo de sus fallas, y un pirotécnico, Reyes Martí.

-Un sitio para perderse.

-La sierra Calderona y la Albufera. Siempre busco espacios naturales.