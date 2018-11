Una paleta de color para las telas de valenciana Marina Civera junto a sus acompañantes de la Corte 2019. / lp La originalidad reside en que los dos vestidos tendrán diseños históricos del siglo XVIII, pero la novedad radica en la ausencia de metal del segundo Las acompañantes de Marina Civera reciben sus trajes M. GUADALAJARA Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:39

valencia. Con una sonrisa, los ojos como platos, o con las manos tapando una inevitable expresión de sorpresa, así conocía la corte de honor 2019 los colores y diseño de las telas de sus trajes oficiales.

Las parejas de falleras fueron entrando al amplio salón del Hotel Astoria de la ciudad de Valencia para apreciar de cerca las telas con las que se harán sus dos vestidos. «Estoy mirando a todas las parejas y la verdad que creo que a todas nos favorecen los colores que nos han tocado», comentaba Neus Loyoza. Ella y Susana Yagüe fueron las primeras en verlas. «Algo nos habían dicho, sabíamos que era un color claro, pero no me lo esperaba, es precioso», dijo Yagüe. Pruna y negro son los colores de sus telas, una paleta que combinaba con los vestidos que ellas llevaban en el acto, tal y como destacó Lozoya: «madre mía, cómo no me va a gustar si vamos de los mismos colores».

María Cevero y Azahara Vallet fueron las elegidas para lucir trajes en rosa y verde, mientras que para Raquel Avivar y Ana Ebri han sido el verde y el granate. «Estoy emocionada, no me lo esperaba así per creo que van a ser unos trajes increíbles», dijo Ana Ebri.

El ocre y el azul, fueron para Elena María y Laura Bennasar, quienes confesaron que sabían el color del segundo traje pero el del primero «es mejor de lo que imaginaba, es muy original». El granate y el gris para Andrea López Salvador y Marta Alacreu, quien aseguró: «es un color cereza que me encanta, creo que hubiera elegido este sin duda». El berenjena y el beige fueron para Laura Carballeda y Paula Santarrufina; ambas se vieron visiblemente entusiasmadas con las telas.

Marina Civera, fallera mayor 2019, acompañó a su corte y celebró la asignación de los colores y el diseño junto a sus compañeras de la corte.

Un año más, Vives y Marín colaboran con Junta Central Fallera para la elaboración de los trajes oficiales de la corte de la fallera mayor de Valencia . Ahora el trabajo será de la firma de Eduardo Cerveran, encargado de la confección del primer y segundo traje oficial.

El primer traje se confeccionará con un lampas de seda natural de nombre 'Dignidad'. «El diseño de estas telas pertenece a la colección de dibujos del archivo histórico de Vives y Marín», explica el dueño de la casa, Juan Vicente Aznar. Se trata de un dibujo de composición clásica de finales del siglo XVIII, basado en un ramo central rodeado por una orla de metal y pequeñas flores. «Finalmente, queda un tejido todo en seda con 16 colores de trama y metal oro»,explica Aznar. Para los corpiños de manga larga, se ha tejido un grabado a juego con el diseño.

En cuanto al segundo traje oficial de la corte, en él se reproduce un dibujo que lleva el nombre de 'Rumbal'. Este dibujo era característico de principios del siglo XVIII; en él se puede apreciar un intercalado de motivos florales con su fondo listado. Las telas de este segundo vestido están trabajadas con 12 colores de trama y como novedad este año no tendrá metal.