Ocho de las nueve comisiones de Especial reducirán volúmenes en las Fallas de 2020 Uno de los monumentos del pasado 2018, de la Falla l'Antiga de Campanar. / Paco Sánchez Aseguran que no van a perjudicar a la monumentalidad de los proyectos y animan a otros casales a que se sumen a la medida

Los directivos de ocho de las nueve comisiones de Especial han tomado el acuerdo de solidarizarse con los artistas y plantar fallas de menos volumen, concretamente de un máximo e 14 metros de altura, con el objetivo de que los talleres sean más sostenibles y evitar así futuros cierres.

En un comunicado hecho público hoy, afirman que «la decisión adoptada ha sido valorada y estudiada en profundidad y, por tanto, no asumida de forma baladí». Y explican que tras reunirse con los artistas «hemos entendido que no se intenta ninguna otra circunstancia que no sea preservar y garantizar el presente y futuro de la profesión de artesano fallero, profesión que atraviesa en los últimos tiempos circunstancias particulares».

Los que no se suman a esta medida son los falleros y el artista de la plaza de El Pilar, que aseguraron ayer que por cuestiones particulares no podían reducir los volúmenes y que no podían secundar la medida. Desde el resto de fallas de Especial piden a los agentes de la fiesta y a colectivos falleros «respeto hacia la postura que cada comisión pueda tomar», e indican que «lo último que pretendemos con esta medida es perjudicar la monumentalidad de las fallas que se seguirán plantando, pues nos consideramos, como otras muchas comisiones, grandes valedores del elemento 'falla' que es el gran diferenciador de nuestra fiesta y que nos hace únicos».

Además, hacen un llamamiento para «invitar a quienes compartan tal inquietud por salvaguardar la profesión de artista fallero a sumarse a la misma a través de las vías que cada colectivo estime oportunas. Será una manera de adecuar la altura máxima de las fallas a los presupuestos que se dispongan». Y reconocen que «no podemos ser ajenos a la realidad que nos rodea, por eso nos sentimos más tranquilos con nosotros mismos por creer que hemos puesto nuestro granito de arena y ahora pedimos que todos los implicados actuemos en conciencia».