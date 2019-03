Las niñas también son presidentas Las jóvenes de cuatro comisiones apuestan por dar un paso más en la igualdad | En Borrull-Socors son dos hermanos, Pau y Carla Ramiro, los que han decidido compartir el cargo para acompañar a Rocío Perona LOLA SORIANO VALENCIA. Lunes, 18 marzo 2019, 00:38

Ni una ni dos, sino al menos cuatro niñas de las comisiones infantiles de este ejercicio están ejerciendo como presidentas infantiles en Fallas. El cargo tradicionalmente se ha vinculado más a los niños, ya que las menores tienen la figura de la fallera mayor infantil, pero ahora se da un paso más a la igualdad y ellas también quieren representar a su comisión como presidentas de los niños.

Una de las comisiones que cuenta este año con una presidenta infantil es Hernández Lázaro-Vall de la Ballestera y la joven se llama Shaina Díaz Rubira. La niña, de 14 años, fue fallera mayor infantil en 2014, «pero este año no salía ningún presidente infantil y, como le gustan mucho las Fallas, nos consultó si le dejábamos serlo», explica Yolanda, su madre.

Da la casualidad de que la fallera mayor infantil de este ejercicio, Nerea Montañana (de 13 años), ya fue fallera mayor infantil en 2015 y es muy amiga de Shaina. De hecho, fue esta última la que le puso la banda de fallera mayor porque era el relevo del cargo de una a otra. Otro dato curioso es que tanto a Shaina como a Nerea les encantan los bailes regionales y, además, participan en el grupo 'El Pouet'. Acuden a balls al carrer, a encuentros de bailes de Campanar y ambas son pareja de baile regional.

Shaina pasará a la historia por ser la primera presidenta infantil de su comisión y lleva como distintivo una banda de color granate.

En Poeta Altet-Benicarló también cuentan con su primera presidenta infantil: Carlota Pradas Martínez. Como explican en la comisión que preside José Luis Lozano, ya han tenido dos presidentas de la comisión adulta, pero no en la infantil. La madre de Carlota, Mila, detalla que «tenía ilusión por ser fallera mayor infantil, como ya fueron sus dos hermanas, y su hermano ya fue presidente infantil de otra comisión». La cuestión es que, de momento, por antigüedad no podía ser «y como hace un par de años ya vimos en una Ofrenda a una presidenta infantil, Rosa, que es la mamá de la actual fallera mayor infantil, Nerea Martínez, me dijo que por qué no hacer a Carlota presidenta. Lo hablamos con las niñas y les gustó la idea y la falla lo aprobó en una junta directiva y en general extraordinaria».

De hecho, las dos niñas son muy amigas, ya que tienen una edad similar. «Las madres estamos muy concienciadas del papel de cada una. Carlota lleva una banda granate. En la Ofrenda Nerea pasará delante, como fallera mayor infantil, y Carlota detrás como presidenta. Nerea lógicamente se hará más trajes y Carlota dos».

Tanto a Nerea como a Carlota les gusta mucho ir a la falla y acudir a actos como la despertà o la 'replegà' y pintar decorados

En la falla Murillo-Palomar las circunstancias fueron distintas, pero también tienen presidenta infantil: Neus Morales Vega, que lleva como distintivo una caramba roja. «No teníamos ni fallera mayor ni infantil y Neus ya había sido fallera mayor infantil en 2017 con seis años. Con el fin de no repetir cargo y también pensando en el gasto que conlleva, decidimos que podía ser presidenta y, de este modo, la comisión infantil tendría un representante», explica Fernanda Morales, abuela de Neus, que también fue en 2018 fallera mayor de la comisión.

Este año vivirá un año especial por su nuevo cargo y porque además tomará la Primera Comunión en mayo. Esta niña de 8 años disfruta acudiendo a la falla, asiste a las juntas, participa en los playbacks de la Junta y también acudió al cant de l'estoreta de la plaza del Árbol. Y le gustan los bailes regionales y participa en el grupo de la falla Poeta Altet-Benicarló.

Otro caso muy peculiar es el de la comisión Borrull-Socors, donde tienen una fallera mayor infantil, Rocío Perona Moya, y no uno sino dos presidentes infantiles. En este caso son dos hermanos, Pau y Carla Ramiro Matías.

Noelia Matías, madre de Pau y Carla, indica que el año pasado Carla fue fallera mayor infantil con 12 años y su hermano con 10 años. «Les gustó mucho la experiencia y Pau quería repetir como presidente. Y su hermana Carla quería acompañar a su amiga Rocío en el reinado como presidenta. Al final lo consultamos con Sebas Marín, el presidente de la comisión, y decidimos tirar adelante con la iniciativa».

A los actos van los tres juntos y sólo porta banda Rocío. «El día de la 'demanà' los dos le preguntaron a la fallera mayor infantil si quería serlo y en el saluda del llibret las palabras del presidente infantil son conjuntas de Carla y Pau», añade la madre. Como curiosidad, este año la falla infantil de esta comisión profundiza en el tema de la igualdad.

En años anteriores ya hubo presidentas infantiles, como las de la comisión Plaza del Negrito o Zapadores-Vicente Lleó, pero este año será especial porque se ha propuesto que en la Ofrenda también se cite a los presidentes infantiles, una propuesta que la falla Poeta Altet-Benicarló ya lanzó en la asamblea de presidentes de noviembre.