Neus Lozoya, corte de honor de la fallera mayor: «He trabajado como músico, socorrista y azafata. Soy dinámica»

Neus es una joven que trabaja duro para enriquecer su armario fallero. Tiene pasión por la indumentaria y la música.

-¿Habían tenido corte en su comisión alguna vez?

-No. Soy la primera corte. La falla lleva desde 1982 y no teníamos ni corte infantil. Tras la gala de la Fonteta, me recibieron con traca y con unos tambores.

-Estudia Relaciones Laborales. ¿A qué tiene pensado dedicarse en el futuro?

-Me gustaría dedicarme al sector de recursos humanos porque me gusta mucho analizar a la gente y no sólo fijarme en lo físico o en el curriculum, sino profundizar.

-Dígame algunas cosas en las que se fijan para detectar mentiras.

-Sobre todo en los gestos. En una entrevista, por ejemplo, no se debe agachar la cabeza, sino mirar a los ojos. Las manos son muy importantes porque si se frota mucho las manos está nerviosa y si gesticulas y haces movimientos que te ayudan a expresarte mejor, es positivo.

-¿Ha realizado trabajos de verano?

-Sí. Estuve este verano de socorrista en la Virgen de la Vega, en una piscina, que es donde veraneo yo. Era ya mi segundo año.

-¿De dónde vino su inquietud por ser socorrista?

-Más que nada por ahorrar. Quería ser fallera mayor de mi comisión y trabajar en algo que me permitiera estar con mis amigos.

-¿Y qué capricho de indumentaria adquirió con esos ahorros?

-Yo quería comprarme una seda, porque tiene un brillo y relieve.

-¿Cuántos trajes se hizo?

-Me hice tres. El principal era un morado petróleo. El segundo era blanco y el tercero, tono coral. Y me hice un jubón negro para una falda de color perla y para una falda que tenía de mi madre.

-¿Tiene pasión por las telas?

-Sí. Me encanta fijarme en los espolines. De hecho, algunas preseleccionadas llevaba estas telas y eran una pasada.

-¿Cómo compaginará el cargo con el día a día?

-Estoy en cuarto, espero poder continuar, pero si no llego la corte va primero porque muchas chicas querrían estar aquí. Y también trabajo como azafata en el Levante U. D.

-El día de la Fonteta acabó tarde y al día siguiente fue a trabajar...

-A pesar de que me acosté a las cinco. Todavía vi por la mañana la repetición de la Fonteta, a comer a El Perellonet, y luego a trabajar.

-¿Realiza tareas de voluntariado?

-Durante cuatro años he estado en la casa Ronald McDonald.

-¿Y por qué decidió hacerlo?

-Rita Barberá dijo en redes sociales que se iba a abrir este espacio y mi hermana y yo miramos por internet. Como nos gustó, nos apuntamos y los lunes por la tarde hacíamos manualidades.

-¿Sube muchas cosas a redes?

-Subía cosas de cuando salgo con mis amigos o cuando me visto de valenciana. Tengo unos 1.200 seguidores porque tengo muchos amigos.

-¿Toca instrumentos?

-Toqué el clarinete en la banda de Castellar-Oliveral. Estuve dos años sin vestirme de valenciana para salir como músico. También estaba en la banda de Xirivella. Lo hacía por hacer música en la calle, porque quería vivir la fiesta desde esa visión, y por ganar dinero.

-¿Quiere ser la fallera mayor? ¿Qué cualidades tiene?

-Sí, claro. Y soy una persona cercana. Fallera de toda la vida y me gustaría acercarme hasta a las fallas más pequeñitas.

-¿Qué aficiones tiene?

-Jugar al pádel y salir con los amigos. Antes jugaba al tenis.

-¿Le gusta viajar?

-Siempre me voy con mi pareja en octubre. Cuando pasen Fallas planearemos alguno.