El misterio del libro fallero Crespo afea a la Junta Central Fallera la falta de ejemplares en la tienda de la Exposició del Ninot y Fuset le recuerda cuando presentó «las tapas de un libro vacío»

El Libro Fallero ha vuelto este sábado a enfrentar a PP y Ciudadanos o, más concretamente, a los concejales Félix Crespo y Pere Fuset, expresidente y presidente, respectivamente, de Junta Central Fallera. El edil popular ha criticado la falta de ejemplares en la presentación de la obra esta mañana en el Museo de las Artes mientras que el concejal de Compromís le ha recordado cuando su equipo presentó «las tapas de un libro vacío».

La historia tiene de todo, incluso la acusación de Crespo de que las cortes de honor de las falleras mayores, presentes en el acto de esta mañana, no han podido llevarse un ejemplar del libro porque la empresa encargada de su imprenta no ha llegado a tiempo. «Todos hemos podido comprobar cómo se les entregaba el libro solamente a las componentes de la corte de honor de la fallera mayor infantil de Valencia para la fotografía y posteriormente se les retiraba para continuar el acto y los mismos eran entregados definitivamente a los colaboradores que han participado en el en esta edición del Llibre Oficial Faller 2019. Es inaudito cómo ninguna componente de ambas cortes de honor se han podido llevar su Llibre Oficial mientras el concejal y presidente de JCF si ha podido llevarse el suyo bajo el brazo», ha denunciado Crespo.

Fuset, por su parte, ha reconocido la falta de ejemplares, pero insiste en que el motivo es la puesta en valor que ha hecho su concejalía de la obra desde que llegaron al poder. «Quiero agradecer el esfuerzo de toda la gente de Junta Central Fallera que ha trabajado para que hoy se haya presentado el libro con normalidad incluyendo textos e imágenes de las Exaltaciones de la pasada semana», ha comentado el propio edil a LAS PROVINCIAS. Fuset insiste en que su interés de que el libro incluyera imágenes de los actos de la semana pasada ha provocado el retraso del libro, aunque Crespo recuerda que el contrato se firmó el pasado 17 de enero. El presidente de JCF, por su parte, asegura que el año pasado sí se retrasó la entrega del libro, pero no ha ocurrido lo mismo este año. «Hoy se han distribuido las primeras copias digitales a los colaboradores en un acto creado para poner en valor el libro oficial fallero que desde 2016 incluye también palabras de las propias falleras mayores antes ausentes entre los textos», ha comentado Fuset, que asegura que el resto de copias «serán entregadas la próxima semana para su normal distribución».

«Son innumerables las visitas durante el primer fin de semana y posteriores días, como falleras mayores con sus comisiones, falleros y no falleros en general, vecinos de pueblos de alrededor, turistas, entre otros, que no van a poder adquirir el Llibre Oficial Faller tras su visita, y que posteriormente no van a volver a por el o no se van a desplazar a la sede de JCF a comprarlo», ha lamentado Crespo, que ha criticado »el nuevo modelo impuesto por Fuset de retrasar la presentación de carteles de Fallas y la disponibilidad del Llibre Oficial Faller«. »No es la manera más acertada para promocionar y divulgar nuestra fiesta más internacional declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO«, ha criticado.