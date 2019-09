Las mejoras pendientes de la elección de las cortes

valencia. La elección de las cortes que representarán a las Fallas es un proceso que muchos falleros siguen con auténtica pasión. Cada año, conforme se acerca la fecha, sale a debate si el proceso se dilata demasiado, si deberían de llegar menos chicas a la final o si hay que mantenerlo para dar visibilidad a los sectores o si el espectáculo debería ser intenso pero corto. Este año se suman otros interrogantes, tras el error del sábado, como qué medidas aplicar para verificar el nombre de las elegidas o cómo solucionar los problemas de sonido y el calor.

Como dato curioso, Cruz Roja atendió a seis personas en la gala: tres falleras que desfilaban en el evento y tres personas del público. En cinco casos fue por lipotimias, por el exceso de calor, y otra persona por una torcedura de tobillo.

Guillermo Serrano Interagrupación

«Un mes y medio de pruebas a las candidatas es excesivo»

El presidente de la Interagrupación reconoce que al proceso de elección de candidatas «hay que darle una vuelta». Explica que en su momento fue un acierto unificar el jurado, es decir, que fuera el mismo el que eligiera a la corte que a la fallera mayor. Detalla que mucha gente le comenta que hay sectores donde hay candidatas válidas que se quedan fuera porque sólo se pueden elegir tres o dos, «pero es un tema difícil de solucionar». Del mismo modo, indica que hay falleros que opinan que habría que hacer una segunda criba antes de la Fonteta, «pero hay que analizarlo bien». Lo que sí tiene claro es que el proceso es muy largo. «Casi un mes y medio de pruebas es demasiado tiempo porque requiere mucha disponibilidad de las participantes». También opina que el sábado hubo un error encadenado en la Fonteta que hizo que saliera una candidata que no era. «Han anunciado como solución que esté el jurado y el notario verificando» y añade que en la lectura del fallo «se quiso crear suspense, pero no fue acertado». Indica que hay que mejorar la calidad del sonido y los problemas de calor. Y, por último, detalla que «apostaría por recortar los días entre la elección de la corte y de la fallera mayor».

Rafa Mengó Federación Especial

«El acto tiene que ser ágil y 73 candidatas son muchas»

Coincide en señalar que es un proceso muy largo. Afirma que es correcto que haya un único jurado, pero tiene claro a título personal que «73 candidatas son demasiadas para llegar a la Fonteta. Igual habría que adelantar las preselecciones a mayo y hacer un segundo corte antes del verano». Opina que «hay demasiadas pruebas hasta el día antes de la Fonteta». También entiende que hay candidatas de sectores que se quedan fuera por el cupo, pero añade que es un tema de complicada solución. Reconoce que la gala de la Fonteta es muy larga. «Cuando en realidad hay muchas candidatas, familias y fallas nerviosas y pendientes del fallo». Aboga por hacer un acto «más ágil». De igual modo, opina que el discurso de despedida de las falleras mayores «debería de ser más concentrado. Es un momento bonito, pero no se debería de alargar». También propone acortar los días de pruebas a las cortes. Y considera relevante solucionar las carencias de sonido y de aire acondicionado. Respecto al error del sábado, considera vital «que en la zona donde estén las candidatas llegue el sonido y se podría decir además del nombre, apellido y falla, el número que le identificaba en las pruebas. Tampoco se entiende que nadie verificara los nombres antes».

Francisco Romero Fed. Primera A

«Es mejor con 30 chicas y hacer un único espectáculo»

Romero asegura que el sistema de elección es uno de los asuntos que quiere consultar en la federación pero, a título personal, detalla que «debería de presentarse más gente voluntaria para ser jurado». También coincide con Mengó en que sería aconsejable que, tras las preselecciones, hicieran «algunas pruebas más y otra selección para que pasaran 25 o 30 candidatas mayores y la misma cifra de infantiles, aunque a lo mejor no están los sectores tan representados ese día». Opina que el acto «es demasiado largo. Con un único espectáculo de 40 minutos y un descanso más corto estaría mejor». También comenta que el discurso de despedida de las falleras mayores «se puede resolver en 10 minutos dirigido al mundo falleros y bloques, no personalizando». En cuanto a la organización, «es preciso ratificar a las candidatas antes de salir, replantearse abrir más puertas para acceder y solucionar los problemas del calor y sonido».

Óscar Rueda Casal Bernat i Baldoví

«Hay que controlar el rigor de salida de las elegidas»

«Se debería de tomar buena nota de lo ocurrido en la Fonteta para que no se repitan los problemas de sonido que se produjeron durante todo el evento», indica. Añade que «por supuesto, hay que controlar el rigor de la salida de las preseleccionadas para que no vuelva a ocurrir». También considera que otro tema pendiente es hacer más corto el acto para conocer antes el veredicto. Lo que no tienen claro es si convendría o no hacer una nueva criba antes de la gala de la Fonteta.