Marta García, corte de honor de la fallera mayor infantil: «Me encanta el olor a pólvora y el fuego» Sábado, 6 octubre 2018

¿Qué sentiste al ser nombrada?

No me lo esperaba. Me emocioné mucho cuando escuché mi nombre.

¿Qué te apasiona de las Fallas?

Me encanta el olor a pólvora, tirar petardos y el fuego.

¿Qué acto te hace ilusión vivir?

Sobre todo la presentación de las falleras porque llevo la banda de corte.

¿En qué actividades participas?

Hago de todo en mi comisión, me gustan mucho los juegos de masterchef.

¿Qué te gustaría ser de mayor?

Cirujana, jurado de infantiles, peluquera, profesora o diseñadora.

¿Qué aficiones tienes?

Voy a una academia de inglés y, a veces, toco el piano.

¿Qué película recomiendas?

'Corazón de tinta'. Me gusta porque los personajes tienen poderes mágicos.