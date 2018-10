Marta Alacreu, corte de honor de la fallera mayor: «Es una ilusión tanto ser de la corte como la máxima representante» irene marsilla LOLA SORIANO VALENCIA. Sábado, 6 octubre 2018, 01:00

Marta es una firme defensora de la huerta y de la Albufera. Le encanta ayudar a los niños bien sea para ensayar playbacks o para darles clases de inglés.

-Es de Castellar. ¿Tiene vinculación con la huerta?

-Claro. Mi abuelo paterno tiene en casa una huerta y la familia de mi abuelo materno también tiene tierras. De pequeña igual jugada con unos gatitos que había entre los campos que ayudaba a mi abuelo a atar las acelgas.

«Disfruto viendo las puestas de sol en la Albufera»

-Ha terminado Educación Primaria. ¿Qué más cosas realiza?

-Durante el año ayudo con clases de repaso a niños de Primaria y la ESO y ayudo en el restaurante de mi tío, en El Perellonet.

-¿A qué le gustaría dedicarse?

-Ser maestra porque mi pasión son los niños. Quiero continuar formándome, opositar. Desde pequeña jugaba a darle clases a mis primos.

-¿Ha estudiado fuera?

-Sí, estuve de Erasmus medio año en Holanda, en Utrecht. Es una experiencia muy recomendable. No sólo aprendes el idioma, también una cultura y a hacerte responsable. Y haces muchas amistades con las compañeras del piso. Y viajas un montón por la zona.

-¿Qué idiomas domina?

-Aprendí algo de holandés, pero domino el inglés y en el instituto estudié francés.

-Cuando estaba fuera, ¿qué echaba de menos?

-Tenía claro que si alargaba la estancia, en Fallas tenía que estar aquí. En Navidades me vine y en febrero, la primera semana ya volví para estar lista para Fallas. También echaba de menos a mi familia.

-¿Y de gastronomía, que notaba en falta?

-La paella de mi abuelo, con leña y hecha en la huerta.

-¿Dónde veranea?

-En un apartamento en Dénia. Y siempre he estado rodeada de gente extranjera.

-¿Qué aficiones tiene?

-Me gusta mucho leer, porque es un rato de desconexión. Y hacer deporte. Voy al gimnasio y salgo a correr por la huerta de Castellar porque me gusta sentir el olor de los naranjos y también voy a correr por la playa de Pinedo, ya que la tengo cerca.

-¿Realiza alguna tarea en la falla?

-No estoy en ninguna delegación, pero participo en los musicales y teatro. Mi pasión son los niños y les ensayo los bailes.

-¿Sus padres son falleros? ¿Y su pareja?

-Mi madre es fallera de toda la vida y fue fallera mayor en 1985. Mi padre no. Siempre ha vivido la fiesta desde el otro lado. Este año mi padre me dio la sorpresa de vestirse el día de la Ofrenda y acompañarnos en este acto. Y no tengo pareja.

-¿Se ve como fallera mayor de Valencia? ¿Y qué cualidades tiene?

-Nunca digas nunca jamás, ojalá. Es una ilusión tanto ser de la corte como la máxima representante, la fallera mayor. Y cualidades, soy una mujer responsable, organizada y me gusta estar con gente, hablar. Sé transmitir el amor por las Fallas.

-Es muy organizada. ¿Qué cosas no le gusta ver desordenadas?

-No me gusta dejar la indumentaria sin orden. Pongo siempre la falda junto al jubón y la joia y complementos los guardo en sus cajas.

-Un artista y un pirotécnico.

-Artista, Vicente Martínez y un pirotécnico, Reyes Martí. Hace un pedazo de mascletaes...

-Un acto típico que no se pierde...

-Ahora tenemos la semana cultural. Está orientada al cine y hay muchos actos para los niños. Y de la semana de fiestas, no me gusta perderme las mascletaes y la Ofrenda.

-¿Por dónde se perdería por Valencia durante un rato?

-Por la Albufera, para ver una puesta de sol. Desde el embarcadero. Suelo ir y me relaja mucho.