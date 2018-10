María Cavero, corte de honor de la fallera mayor: «Es la primera vez que mi comisión tiene una chica en la corte» irene marsilla LOLA SORIANO VALENCIA. Jueves, 4 octubre 2018, 01:03

María es una joven que combina estudios y trabajo, ya que quiere explorar distintas ramas de la Ingeniería Química para decidir su futuro. Es la primera corte de su comisión.

-Estudió Ingeniería Química. ¿A qué se quiere dedicar?

-Esta ingeniería tiene mucha salida, pero no me he planteado en qué voy a trabajar, por eso me he apuntado a un máster. En función de las oportunidades que salgan... No estaría mal en una pirotecnia.

-¿Combina estudios y trabajo?

-Sí. Estoy haciendo prácticas en una empresa del sector de productos de limpieza. Disfruto en el laboratorio.

-¿Cómo combinará los horarios?

-Quiero ver si lo puedo combinar, pero ya veremos.

-¿Tiene orígenes valencianos y andaluces?

-Mi padre es valenciano y su familia de Cuenca, y la de mi materna es de Jaén, de Beas de Segura.

-¿Cuáles son sus platos preferidos de Valencia y Andalucía?

-Sobre la gastronomía andaluza tengo que decir que mi abuela siempre me ha hecho andrajos, que es como una masa con setas y la verdad es que me encanta. Y de Valencia, mi plato preferido es la paella, sin duda alguna.

-¿Ha vivido en el extranjero?

-Estuve seis meses de Erasmus en Suecia, concretamente en Gotemburgo. Cuando estaba allí echaba mucho de menos el calor de aquí y la comida. Es una experiencia que te ayuda a apreciar lo que tienes.

-¿Estando en Suecia recibió la llamada para elegirla fallera mayor?

-Estuve de Erasmus de enero a junio y en mayo la junta de mi falla me nombró. No sabía que iba a la elegida.

-¿Le gustaría recibir la llamada desde el Ayuntamiento?

-Me haría mucha ilusión. Sería mi segunda llamada.

-¿Quiere ser la fallera mayor de Valencia? ¿Qué cualidades tiene?

-Quiero ser fallera mayor porque una mujer fallera de toda la vida su sueño es alcanzar eso. Soy una persona muy responsable, sencilla y alegre. También tengo que decir que agradezco haber llegado hasta aquí. Ser componente de la corte es ya un privilegio.

-¿Ha sido la primera corte de su comisión?

-Sí, soy la primera de la comisión. Estábamos todos alucinando la noche de la Fonteta. Mis presidentes me decían que no sabían muy bien cómo hay que actuar ahora o qué hacer y les dije no os preocupéis, ya lo iremos viendo. Esa noche hubo cava y pasteles.

-¿Hay tradición fallera en su casa?

-Mi padre es fallero de toda la vida de esta comisión y mi tío también lo es.

-¿Qué cambiaría de las Fallas y que destacaría de la fiesta?

-Destaco la germanor que tiene el mundo fallero, la ayuda que nos prestamos ante cualquier situación. Y cambiar, quizá la convivencia con los vecinos para que haya armonía.

-¿Qué aficiones tiene?

-En el tiempo libre estar con mis amigos, y sobre deportes, toda la vida he jugado al baloncesto. Era alero en el colegio Salesianos San Antonio Abad.

-¿Por dónde se pierde en Valencia si no quiere que la encuentren?

-En las playas valencianas, sin ninguna duda.

-¿Cuántos trajes se hizo en el reinado y de qué colores?

-Tuve cinco en total y los tonos eran azul, teja, verde, amarillo y uno de color beige.

-¿Cómo se mueve por Valencia?

-Siempre que puedo cojo el coche y a veces el autobús.

-¿Qué tipo de series sigue?

-La verdad es que tengo poco tiempo para ver la tele, pero cuando puedo me gustan las series de investigación, que tengan intriga.