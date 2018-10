Lucía Guijarro, corte de honor de la fallera mayor infantil: «Me quedé a las puertas de MasterChef» VANESSA HERNÁNDEZ Domingo, 7 octubre 2018, 01:05

¿Qué sientes en este momento?

Estoy muy feliz, aún no me lo creo. Siempre quise ser de la corte.

¿Qué te dijeron tus familiares?

Se emocionaron mucho. Vengo de una familia fallera muy grande.

¿Y tus amigas?

Si no me paran siete veces en el colegio, no me paran ninguna.

¿Qué acto fallero te gusta más?

La Cridà porque lo que hace es unirnos y deja las rivalidades fuera.

¿Alguno más que te ilusione?

Tengo muchas ganas de ver las mascletaes desde el balcón. Nunca he subido.

¿Qué aficiones tienes?

La música y la cocina. El año pasado me quedé a las puertas de MasterChef.

¿Adónde te irías de viaje?

Mis amigas y yo estamos ahorrando ya para irnos a Las Maldivas.