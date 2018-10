Laura Caballeda, corte de honor de la fallera mayor: «Soy diseñadora gráfica y me encantaría hacer el cartel de Fallas» LOLA SORIANO VALENCIA. Miércoles, 3 octubre 2018, 01:33

Laura es una todoterreno. Disfruta ayudando a los niños en su comisión y colabora preparando la cabalgata de Ninot.

-¿Quiere ser la fallera mayor de Valencia de 2019? ¿Qué cualidades tiene?

-Claro que quiero ser la fallera mayor de Valencia, por eso estamos aquí todas. Y soy una persona muy responsable y con una capacidad de organización importante. Es muy importante tener unos valores muy fuertes sobre la fiesta, conocer el esfuerzo que hace todo el colectivo fallero y es vital que una fallera mayor de Valencia sea cercana y yo tengo esa cualidad.

«Me gustaría que las fallas fueran sin barreras»

-¿Ha servido de algo que las Fallas sean Patrimonio de la Humanidad?

-Ha sido algo impresionante. Creo que ha servido para dar a conocer las fallas a nivel internacional y sobre todo nacional, que es la asignatura pendiente. Y es que las fallas son los 365 días del año.

-¿Cree que ha heredado el gen de fallera mayor de su madre, Mari Carmen Mollá?

-Está el gen fallero que creo que es el interesante. Al final, lo demás depende de muchas más cosas. Ojalá yo también pueda llegar a serlo, pero si no es así, estoy muy feliz de haber llegado hasta aquí.

-¿Sabía que estaba en todas las quinielas falleras?

-El jurado nos dijo que no tuviéramos en cuenta las quinielas.

-¿Sube todo lo que hace o lo que come a redes sociales?

-Yo subía una historia a una red cada dos o tres semana y sólo es de comida. Mis amigos se ríen porque siempre es de platos. Es que me gusta mucho comer.

-¿Cuáles son sus gustos gastronómicos?

-Soy de guisos de cuchara. Mis platos preferidos son el meloso de bogabante, podría comerlo todos los días, y las alubias pintas con arroz.

-¿Cómo colabora en su falla?

-Intento ayudar en lo que pueda. Sobre todo en infantiles, preparando meriendas, bailando con ellos, haciendo decorados... Y en la cabalgata del Ninot voy a reuniones de planificar el guión, ir al casal a pintar el decorado y también salir. Hace dos años iba a llama de fuego y el anterior de rosa del jardín de Alicia en el País de las Maravillas.

-Explíqueme su labor solidaria.

-Colaboro en grupos interactivos de Escuela San José, que es colegio de mi hermano, en la sección de Educación Especial. Yo ayudo en el taller preocupacional y trabajamos la psicomotricidad fina, con carpintería, mosaicos o pirograbación.

-¿A qué rama quiere dedicarse dentro del mundo web?

-Me encanta el diseño gráfico.

-¿Ha soñado con hacer alguna vez el cartel de Fallas?

-Me encantaría. He pensado muchas veces cómo haría el cartel de Fallas. Los de Yinsen, con la idea de profundidad, me han encantado.

-¿Le gustaría que su pareja fuera fallera?

-No tengo pareja. Lo importante es que me quiera por cómo soy. Si fuera fallero y quisiera compartir conmigo esta pasión bien, pero si no lo es, no pasaría nada.

-Aficiones de ocio y deporte.

-Me gusta dibujar e ir al cine con mi hermano. De pequeña hacía ballet porque viví en Madrid y estaba en el conservatorio de Víctor Ullate. Me lesioné en 2010 la rodilla y no volví a bailar. Aprendí el valor del compañerismo. Aprendí mucha disciplina y a estar en silencio, porque hablaba mucho. Y un deporte, me encanta la natación.

-¿Tiene mascota?

-Sí, un perro. Se llama Crusoe.

-¿Qué cambiaría de las Fallas?

-Hacer las fallas accesibles y que todas pudieran tener su maqueta para que las personas ciegas puedan tocarla y que no haya barreras. Muchas fallas ya son accesibles.