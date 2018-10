La Junta Central señala que la figura del fallero mayor no tendrá validez oficial Acto de exaltación de la fallera mayor de Valencia en el Palau de la Música. / jesús signes El estatuto de Borrull, donde se abre la puerta a la representación masculina, tendrá que pasar por Incidencias y ajustarse al reglamento LOLA SORIANO VALENCIA. Jueves, 25 octubre 2018, 00:21

Borrull-Socors ha sacado a debate el tema de dar opción a los hombres a ser fallero mayor o infantil de esta comisión de Botànic-La Petxina, con el cambio de sus estatutos internos, pero desde la Junta Central Fallera señalaron que el reglamento que rige la fiesta no contempla esta opción.

Por tanto, si este colectivo elige a corto o medio plazo un fallero mayor, esta figura no podrá tener validez en los actos oficiales que organice la Junta Central Fallera.

DATOS Lo que puede hacer Nombramiento Una comisión podría tener un fallero mayor, pero sería un nombramiento interno, como un homenaje, como ya ocurre en Blanquerías o Telefónica. Germanor Podría asistir a eventos organizados por su comisión u otras, como presentaciones. Lo que no puede hacer La Junta No tendría reconocimiento en el archivo de la Junta. Exaltación No podría acudir en representación de la falla a la exaltación de la fallera mayor de Valencia en el Palau. Ofrenda No podría desfilar en el acto cojunto de la Ofrenda.

Afirmaron que el reglamento no ha cambiado en este sentido «y lo que está recogido es que la fallera mayor es una mujer», indicó el secretario general, Ramón Estellés.

Comentó que «una cosa es que se utilice a nivel interno de la comisión, con la oficialidad que le quieran dar, y otra distinta que tenga validez en la Junta». Y es que, tal como añade, no podría contar con el reconocimiento «mientras que no haya una modificación del reglamento a través de un congreso».

Estellés explica que hoy en día el presidente es una figura ejecutiva y que son la fallera mayor, la fallera mayor infantil y el presidente o presidenta infantil las figuras honoríficas. Comenta como ejemplo que «cuando en una comisión hay tres o cuatro presidentes con una gestora, sólo consta uno en la Junta».

Indicó que «desconocemos cómo habrán redactado el estatuto. Cuando llegue a la Junta lo estudiará la delegación de Incidencias y tendrá que ver si se tiene que corregir, suprimir o incluir algún elemento para que no haya nada contrario a la ley y al reglamento fallero».

El edil de Cultura Festiva, Pere Fuset, no quiso entrar ayer en el tema. Dijo que «si no hay un congreso, no se puede» Y recordó que «los presidentes ya dijeron que no querían un congreso fallero».

A pesar de ello, Fuset hizo recientemente referencia en redes sociales al discurso de la fallera mayor infantil de Valencia de 2018, Daniela Gómez, donde la niña citó la idea de que haber si algún día «haya de verdad un pequeño príncipe que también nos represente como niños falleros». El edil etiquetó esta idea y dijo que confiaba «en que esta, como tantas otras cuestiones pendientes, puedan ser valoradas convenientemente cuando los presidentes estimen oportuno convocar un conresgo para renovar el reglamento».

Desde el PP aseguraron que no se puede empezar la casa por el tejado. «No es una cuestión a valorar por ningún partido, por cuanto constituiría una novedad que debería de valorarse en un congreso fallero».

El concejal Félix Crespo afirmó que «es una cuestión de representación que está cubierto muy dignamente por las falleras mayores e infantiles de las comisiones, así como por las falleras mayores de Valencia». Crespo añadió que no le sorprende «este tema por cuanto fue suscitado por la presidencia de la Junta, que debería de limitarse a escuchar a aquello que piden mayoritariamente las comisiones falleras en la asamblea de presidentes y no a elaborar una lista de temas de debate que no responden al interés general y que no reflejan la realidad y necesidades del colectivo fallero».

El presidente de la Interagrupación, Jesús Hernández, indicó que «no ha sido un tema de debate en las fallas. Creo que hay problemas que son más prioritarios como buscar soluciones a los artistas y a los pirotécnicos ; buscar ingresos para las fallas y ayudas autonómicas, estatales y europeas para la fiesta». Recordó que los presidentes ya dijeron un «no mayoritario a un congreso».