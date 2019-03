Juan Armiñana critica el veto de la Junta para ser jurado

valencia. Juan Armiñana, fallero de gran trayectoria que dirigió Nou Campanar y que ahora es integrante de San Marcelino, no podrá ser jurado de falla. No se trata de una renuncia, sino que no le permiten salir a juzgar las fallas.

La decisión la ha hecho pública Armiñana en redes sociales. Asegura que «lamentablemente este año no voy a poder disfrutar de las Fallas como jurado, ya que mi posibilidad de formar parte de él ha sido vetada». Y añade que «los que me conocéis sabéis que para mi el monumento fallero es lo más importante de estas fiestas y ser jurado me parece un privilegio y una responsabilidad tremenda ya que hay mucho en juego. Y pienso que 'de aquellos barros, estos lodos'. Una lástima».

Armiñana estaba en el bombo de expertos de más de cinco años para fallas especiales infantiles. Al parecer, había habido una queja de algún directivo de falla y la respuesta de Armiñana, además de la opinión vertida, ha sido defenderse con la publicación de un mensaje que recibió como jurado en el que deja al descubierto -sin citar nombre- a un fallero que le pide un favor para que dieran un «empujón» a un colectivo.