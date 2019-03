El grafiti de PichiAvo se pinta en directo Boro Peiró Los artistas urbanos completan la falla municipal de Latorre y Sanz con un gran mural LOLA SORIANO Martes, 12 marzo 2019, 18:50

La falla municipal de 2019 está muy viva y en constante evolución. En pleno proceso de la plantà de los artistas José Latorre y Gabriel Sanz el foco de atención estos días se centra también en la pintura en directo de los valencianos PichiAvo, que están dando clases 'magistrales' de grafiti. Mientras los artistas falleros trabajan en el ensamblaje de las piezas de las grandes figuras grecorromanas diseñadas con la técnica de la vareta, en la espalda de la figura de la Paz -personaje femenino que recuerda la obra de Aristófanes- un gran mural sirve de lienzo para plasmar el estilo más puro del grafiti.

Subidos en una gran plataforma elevadora, Juan Antonio Sánchez y Álvaro Hernández (PichiAvo), demuestran que lo clásico y el arte moderno maridan a la perfección. Los viandantes que pasan después de la hora sagrada de la mascletà pueden comprobar cómo se combinan palabras, efectos y colores para crear un gran mural. Entre los lemas que se pueden ya leer en esta obra de arte figura el nombre de la ciudad, Valencia; la onomatopeya '¡Pim, pam, pum!'; expresiones inglesas como 'I was here'; 'Game over' o 'Welcome to Valencia' y símbolos gráficos como la bombilla de perfil negro y color amarillo que identifica a estos artistas valencianos.

Se trata de arte urbano pintado en directo y creado para ser pasto de las llamas el día de San José.