Goya y Quart-Extramurs no pueden poner carpa hasta el día 14 pese a que ya no pasa la EMT LOLA SORIANO Martes, 12 marzo 2019, 00:13

valencia. Las fallas Goya-Brasil y Quart-Extramurs-Velázquez no pueden montar su carpa festiva hasta el 14 de marzo. La concejalía de Movilidad no les ha dado el visto bueno a ponerla en las mismas fechas que el resto de comisiones al alegar que tiene que estar libre el paso para la EMT. Lo curioso del caso es que la línea 73 ya no pasa por las demarcaciones de estas comisiones desde el día 9, ya que se desvía hacia la Petxina.

Además, estas comisiones han tenido que presentar escritos de alegaciones para poder obtener sus permisos, ya que el Ayuntamiento no les quería dar las autorizaciones si previamente no firmaban un documento comprometiéndose a cambiar las fallas de ubicación en 2020.

Los afectados tuvieron que justificar que las directivas y presidencias de las fallas se votan cada año y que no podían tomar una decisión como esta sin saber quién formará parte de las directivas. Finalmente, han recibido las autorizaciones, pero con el retraso del montaje de las carpas. Por otro lado, la falla vecina de l'Olivereta moverá la falla para dejar un espacio libre de cinco metros en la calle Democracia.

Tampoco tendrán carpa hasta el día 14 Avenida del Oeste y Linterna. Movilidad también alega que es por el paso de autobuses, cuando curiosamente desde ayer no pasan autobuses y la falla de Linterna ya está en la calle y la del Oeste saldrá hoy. Será el jueves cuando tendrán que montar la instalación para poder hacer la cena de infantiles.

En Segorbe-Castellón, por ejemplo, se han encontrado con la reciente reforma de General San Martín -con el cruce lleno de señales- y han decidido contratar más sacos de arena para preservar la plaza. Los falleros no entienden cómo reforman este espacio pocos días antes de Fallas cuando tienen que quemar en este punto la falla.

En Avenida Burjassot-Padre Carbonell han decidido cambiar la ruta de los falleros hacia la Ofrenda para evitar el paso por el nuevo carril bici porque no caben las falleras y se rozarían las faldas con los elementos de separación del carril. Y en Actor Mora subirán parte de la falla a la acera porque han ampliado las aceras con el nuevo carril bici.