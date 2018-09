La gala viaja por la historia de Valencia Una escena del brillante espectáculo de anoche. Las comisiones llenan la Fonteta con pancartas de apoyo a las 146 candidatas, globos y luces de colores La Lonja, el Micalet o las torres de Serranos, protagonistas L. SORIANO/I. D. VALENCIA. Domingo, 30 septiembre 2018, 02:24

'No dejes de soñar'. No, no era la canción de Manuel Carrasco sino el lema de una de las pancartas que anoche pudo verse en el pabellón de la Fonteta. La falla Zapadores, para apoyar a su candidata Valeria Calderón, supo resumir en cuatro palabras el espíritu de una jornada mágica para las 146 jóvenes que aspiraban a ser cortes de honor de 2019 y para las 362 comisiones de la ciudad.

La Fonteta fue una fiesta desde la apertura de puertas; no hay más que ver las colas que se formaron desde primera hora de la tarde. Eso sí, este año la gente entró con más retraso al recinto porque todos querían estar cerca de las candidatas (abrazo, foto, palabras de ánimo...), ya que estaban reunidas en la calle. Mientras, en el interior, no faltaron las ya clásicas pancartas. Tantas que las comisiones tuvieron que esforzarse en buscar hueco para colgarlas donde pudieron.

Séneca-Yecla apostó por el 'Persiguiendo una ilusión' mientras que otras comisiones recurrieron a películas y plasmaron el lema 'Que la força t'acompanye'. También hubo pancartas colectivas, como la del sector Beninàmet-Burjassot-Beniferri, que con el lema 'Estamos con vosotras' apoyaron a sus chicas Aitana, Lucía, Sofía, Sheyla, Claudia y Natalia.

Tampoco faltaron las camisetas de colores con lemas, los globos y las luces para vestir un espectáculo que quiso unir todas las expresiones de cultura que potencia la fiesta. Así, combinaron el sonido en directo de tambores con acrobacias y bailes regionales. Del audio se quejó parte del público, ya que al inicio del discurso de los presentadores, Silvia Tomás y Loren Donat, no escucharon nada. «No se oye, no se oye», corearon en la zona más próxima a las candidatas.

La gala, que acabó con un estruendo de tambor y cañones de confeti (fue la parte más dinámica), hizo un repaso por la historia medieval y gótica del cap i casal ('Som Cultura' era el mensaje que quiso trasladar la Junta Central Fallera). Dos actores, Rafa Martí y Alicia Arnau, simularon ser viajeros en el tiempo para aparecer junto a monumentos como la Lonja, las torres de Serranos y Quart y el Micalet. Y hasta los patinetes eléctricos, con ruedas de colores, se colaron gracias a algunos bailarines.