Fuset aprueba otra prórroga para el informe sobre el sexismo en las Fallas

La concejalía de Cultura Festiva ha aprobado una nueva prórroga para la entrega del preinforme sobre el análisis del machismo en las Fallas, que debía de haber sido entregado al Ayuntamiento a principios de mes. Sin embargo, el pasado día 21 la directora del texto pidió una prórroga que le fue concedida el pasado miércoles. Así lo denunció ayer el concejal del grupo municipal popular Félix Crespo, que explicó que pese a las justificaciones del Ayuntamiento, «caen por su propio peso, ya que la prórroga no fue tramitada antes del vencimiento del plazo contractual y esta finalmente se llevó a cabo por la petición del PP de acceder al informe el pasado día 18. La prórroga no se tramitó hasta 17 días después del vencimiento». El estudio, que costará poco más de 13.000 euros y que firma el Centre d'Estudis sobre la Cultura, el Poder i les Identitats del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València, no se podía prorrogar según el documento de formalización del contrato.