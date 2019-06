Fuset no irá a Alicante por estar pendiente el reparto de cartera Miércoles, 19 junio 2019, 01:25

Con el inicio inminente de los actos centrales de las fiestas hermanas de Alicante, no está previsto que el concejal Pere Fuset se desplace a la ciudad que se encuentra a los pies del castillo de Santa Bárbara. En primer lugar, porque coincide con las fiestas del Corpus de Valencia, donde asegura que va a estar presente. Pero además se da la circunstancia de que el proceso de formación de gobierno está todavía pendiente del reparto de carteras y, por eso afirma, que «mientras no haya presidente, no estará». Por su parte, la edil del PSPV, Pilar Bernabé, estará presente en el Corpus pero asegura que la idea es buscar un hueco para ir a Alicante. Las que sí estarán presentes son las falleras mayores de Valencia, Marina Civera y Sara Larrazábal.