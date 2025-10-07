'Una festa per a tots' cumple su XV aniversario

Las nueve comisiones integrantes de la Federación de Fallas de Especial han presentado este martes el cartel de 'Una festa per a tots', actividad que ... se celebrará en la explanada de Nuevo Centro desde el 17 al 19 de octubre.

Esta fiesta, que es habitualmente el primer acto al que acuden las máximas representantes de las Fallas proclamadas en el Hemiciclo por la alcaldesa María José Catalá como falleras mayores de Valencia 2026, será la puesta en escena de los 18 bocetos y maquetas de las fallas de la máxima categoría (grandes e infantiles) que competirán por llevarse el preciado 'oro'.

Como novedad, este año se cumple el XXV aniversario de esta 'festa' y se prevé la visita de los presidentes de la federación de las diversas décadas y se hará una exposición en imágenes de diferentes ediciones del evento.

La inauguración oficial será el día 17 de octubre a las 19 horas, con la presencia de los presidentes de las nueve comisiones y sus falelras mayores, infantiles y presidentes infantiles, que se engalanarán para la ocasión.

Cartel anunciador de la muestra de la Federación de Fallas de Especial. LP

Tras el discurso de las máximas representantes de la fiesta y del presidente de la Federación de Especial, Rafa Mengó, y la interpretación del Himno de la Comunitat por parte de Donís Salvador, se cortará la cinta e inaugurará la muestra de maquetas y bocetos. Este acto servirá para conocer los lemas de este año y la inspiración de los artistas.

También se podrá ver el boceto y la maqueta de las fallas municipales, obra de Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer y con diseño de Josete Santaeulalia y con el lema 'Hope' y la figura de un gran Chaplin, en el caso de la falla grande; y con el lema 'València es mou', obra del artista infantil Mario Pérez, ganador del ninot indultat de 2025.

Ese mismo vivernes los integrantes de la federación, que han contado en la organización con un cuidado trabajo de los falleros jóvenes, harán una cena de gala en Novotel y no faltará la animación musical con el Dj Copovi.

El sábado la muestra se podrá ver en horario de 10 a 22 horas y de 11.30 a 12.30 horas, habrá una degustación de horchata y fartons.

El domingo 19 de octubre la apertura de la exposición de maquetas y bocetos será a las 11 horas y también habrá degustación de horchata y fartons. Y a las 18 horas, se tendrá lugar el IX desfile de indumentaria con la participación de las falleras mayores de Valencia, coordinado por Giorgio Guillot. El domingo la clausura de l amuestra será a las 20 horas.