La fecha de montaje de las carpas destapa la polémica Centro de la ciudad, durante la celebración de las Fallas. / jesús signes Los falleros quieren abrirlas el 6 de marzo y Fuset apuesta por el 13 | Las comisiones recuerdan que la vigilancia para evitar el botellón corresponde a las fuerzas de seguridad LOLA SORIANO Sábado, 5 octubre 2019, 00:50

valencia. La mesa de trabajo sobre el bando de Fallas acaba de empezar, pero la dispersión de días del calendario fallero de 2020 seguro que trae más de una complicación. Uno de los temas que ya ha destapado la polémica en la primera reunión es la fecha del montaje de las carpas, pero no será el único.

Los colectivos falleros consultados aseguran que siempre se han puesto las carpas el fin de semana antes de las Fallas, pero precisamente esa premisa es la que se interpreta de forma distinta desde el Consistorio. Desde la Interagrupación de fallas, la Federación de Especial y la Federación de Primera A, explican que «siempre se montan las carpas el fin de semana antes de la semana central de Fallas. Si el día 14 ya es la plantà infantil, que es cuando empieza la semana central de Fallas, el montaje debería de ser el 6 de marzo, para poderlas usar el 7 y 8 de marzo».

En cambio, según detallan estas entidades falleras, el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, puso sobre la mesa el día 13 y un día antes si son carpas que se montan en solares, calles peatonales o que no corten el tráfico. Desde la Interagrupación, el presidente, Guillermo Serrano, recordó que en 2009 y 2015 San José también cayó en jueves y «las carpas se pudieron sobre el 5 y 6. No es algo que pidamos nuevo, estamos hablando de conforme calendario, la semana antes de Fallas es el 7 y 8 de marzo».

La Interagrupación está recopilando datos de cuándo montó cada falla su recinto el pasado añoEl traslado de San José se queda fuera del debate

Serrano reconoce que es un punto de la negociación donde habrá un 'tira y afloja' porque «hay una separación abismal. No es que estemos hablando de un día, es una semana entera lo que supondría un montaje y el otro».

A pesar de ello, reconoce que en la negociación del bando del año pasado habían posturas más cerradas «y ahora hay un ambiente más receptivo para hablar».

Precisamente con el fin de poder aportar datos encima de la mesa, desde la Interagrupación han comenzado a realizar un estudio donde recopilan qué día montó la carpa cada comisión. El objetivo es llevar el resultado de la consulta a la próxima mesa de debate del bando.

Aunque todavía no están los datos cerrados, Guillermo Serrano indica que en el pasado ejercicio «fueron más de 40 las carpas que estaban en calles peatonales o descampados». Y las carpas que se instalaron en calles con escaso tráfico o sin líneas de la EMT superaron las 160. Falta concretar los números exactos y conocer otras dos situaciones, como las carpas que se pusieron en grandes avenidas o por donde pasan los autobuses y un cuarto caso sería el de las comisiones que no montan carpa.

Afirma que el punto de partida es que todas se monten este año el día 6, pero estos datos servirán para guiar el debate. El presidente de Primera A, Francisco Romero, añade que «en realidad se trata de analizar los distintos tipos de situaciones de las carpas. Las que no plantean problemas o las que planteen problemas solucionables, se deberían de poner sin pegas en la fecha que pedimos».

El presidente de la Federación de Especial, Rafa Mengó, añade que «la semana antes de los actos centrales de Fallas las comisiones ya organizan la cena de falleros de honor o de falleras mayores y eso no se puede trasladar a los días 14 y 15, en plena plantà porque los falleros tienen que estar pendientes del proceso».

En todo caso, Mengó detalla que este punto de las carpas «puede ser lo que más nos lleve a discusión, pero no a discutir».

Desde la CEV ven con buenos ojos que este estudio de las carpas para poder tomar decisiones con datos reales. La presidenta de la Federación de Vecinos de Valencia, María José Broseta, explica que con estos datos «habrá que ver caso por caso, según la incidencia de si cortan calle, paso de autobús o están en solares o áreas peatonales».

La asociación de Comerciantes del Centro Histórico comparten con Fuset la idea de dar los permisos para las carpas sobre el 12 o 13 «porque antes nos impide trabajar en condiciones en los comercios o en las cargas y descargas. Tampoco estaría claro que en calles como Barón de Cárcer no pueda pasar el autobús casi dos semanas antes», indica la gerente, Julia Martínez.

En el tema que sí estuvieron todos de acuerdo es en que no se permita el botellón. «Se está mirando la manera de especificar bien en el bando que sólo se permita beber en los recintos autorizados», como es el caso de las verbenas, y no en todas las calles, explica Romero.

Eso sí, los falleros quieren que quede bien claro que los botellones que se generen alrededor no son cosa de las fallas. «Las comisiones lo sufrimos también, no lo generamos. No es un problema de las fallas sino de la ciudadanía», indica Guillermo Serrano. Y desde la asociación de Comerciantes del Centro añaden que quieren saber qué efectivos policiales habrá para controlar este tema.

Otro tema que ven lógico es que se pongan limitadores de sonido en las verbenas. De hecho, la Policía Local ya lo propuso el año pasado, pero no dio tiempo a impulsarlo. «Se ha explicado que tratarán de precisar en el bando cómo se harán las mediciones del sonido para que no dé lugar a interpretaciones», indicó Rafael Ferrando, de la Federación de Hosteleros de Valencia. Desde la Interagrupación ven bien que haya limitadores «porque evitará sanciones a las fallas».

El debate eterno que al parecer no se pondrá sobre la mesa es si habría que trasladar o no San José. Desde la Federación de Especial recuerdan que hace años propusieron trasladarlo al tercer lunes de marzo para garantizar la llegada de turismo y también que los falleros no tuvieran que pedir permisos de trabajos o que el vecino que no quisiera estar en Fallas pudiera viajar. Explican que vendría bien para recibir visita de las fiestas hermanas de Alicante y Castellón. A pesar de ello, dicen que no van a 'abrir el melón'.

En Primera comentan que al caer San José jueves este año se notará la disminución de turismo, pero no entran en el debate de si trasladar la fecha o no. Y desde los hosteleros, Ferrando explica que «siempre viene mejor que este junto al fin de semana para prolongar el tiempo de estancia de los turistas, pero depende de los caprichos del calendario. No es un tema que esté en debate».