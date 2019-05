Los falleros piden al nuevo gobierno evitar las polémicas Carpas. Interior de una carpa, en la falla La Merced. / juanjo monzó Abogan por llegar a acuerdos para instalar antes las carpas y poner técnicos en la Junta para que los presidentes consulten las gestiones Los colectivos quieren que no se politice la fiesta y que se promueva una campaña en positivo del trabajo que hacen las comisiones todo el año LOLA SORIANO Miércoles, 29 mayo 2019, 00:51

valencia. Los falleros quieren que se haga borrón y cuenta nueva, es decir, que el nuevo gobierno y el edil que lleve el área de fiestas evite entrar en charcos y crear polémicas que entorpezcan la convivencia. Más allá de colores, exigen que se les escuche.

Jesús Hernández Interagrupación

«El abandono de un edil en la asamblea no debe repetirse»

El presidente de la Interagrupación pide al nuevo gobierno resultante de las elecciones y al edil se ponga al frente de la concejalía de Fiestas «que haya tranquilidad y ganas de diálogos y de llegar a acuerdos. Que se eviten imposiciones y que se escuche a las fallas». Explica que «el abandono de un edil en las asambleas no se debería volver a producir. Esperamos que de los errores todos hayamos aprendido». Ve necesario que las carpas se monten un fin de semana antes de Fallas y «buscar fórmulas para que todos puedan hacer verbena, buscando alternativas y sin prohibiciones». Aboga por «traer técnicos a la Junta para resolver dudas de trámite a los presidentes. Y es importante recuperar el aval del Ayuntamiento para la compra o mejora de casales». A la pregunta de si opta por Pere Fuset o Pilar Bernabé para Fallas, indica que «no debemos opinar. Es una decisión entre partidos. Lo que pedimos es que no haya enfrentamientos».

Rafa Mengó Fed. Especial

«Que no se politice la fiesta y se centren en las fallas»

El nuevo presidente de la Federación de Fallas de Especial dice que lo importante es «que no se politice la fiesta y que se centren en las necesidades de las fallas». Y añade que aunque «haya momentos complicados, no es bueno que vuelva a ocurrir un abandono en la asamblea». También propone que se adelante la instalación de carpas «y que el avance que hubo este año en el pago de subvenciones no sea sólo por el año electoral, sino lo habitual». Cree que sería positivo que el gobierno local insista en Madrid sobre la necesidad de la exención del IBI para los artistas y que haya partidas más grandes para insonorizar casales». A la pregunta de si prefiere que entre Fuset o Bernabé indica que «el que pelee y viva por y para las fallas».

Francisco Romero Fed. Primera A

«Es necesaria una campaña en positivo de las fallas»

Romero pide al nuevo gobierno local «mucho diálogo y tranquilidad para poder analizar los temas con normalidad». Espera que no haya más abandonos de asambleas «porque lo que queremos es que la labor altruista que realizamos se vea apoyada y acompañada por la persona que sea concejal y por el Ayuntamiento». Y añade que es «necesario una campaña en positivo sobre las fallas para hacerla llegar a vecinos y empresarios. Y si hay algo negativo, trabajar para solucionarlo». También defiende que las carpas se monte el fin de semana anterior. También propone «dialogar con las fallas para que todas puedan tener verbenas. La palabra 'prohibir' no toca». Y asegura que las fallas necesitan una partida mayor para insonorizar casales.

Ximo Berlanga Fed. Ingenio y Gracia

«Hace falta llegar a acuerdos por el bien común»

Para el presidente de la Federación de Ingenio y Gracia es vital que la persona designada por el nuevo gobierno «no entre en nuevas polémicas o charcos, porque sí se ha dialogado mucho, pero se ha tenido muy tensionado al mundo fallero. Hace falta llegar a más acuerdos por el bien común». Propone que «los jurados de fallas reciban cursos más intensos durante todo el año y con más diversidad de profesionales». Quiere que se adelanten las gestiones, «que comiencen las tramitaciones en junio para no solucionar problemas llegado el mes de febrero». Y apuesta porque el gobierno local insista en una ley de mecenazgo para que se invierta en fallas.

José Nicola Fed. Experimentales

«Hay que poner un punto y aparte a las tensiones»

El presidente de la Federación de fallas Innovadoras y Experimentales pide «poner un punto y aparte a las tensiones por ambos lados generadas en estos ejercicios y hablar sólo de Fallas». Espera «que no se den motivos para volver a tener ausencias en la asamblea». Reconoce que estos años ha habido diálogo «pero tiene que haber más y con menos crispación». Aboga por seguir el «enfoque dinámico de estos cuatro años en el que se han mejorado las bases del concurso de experimentales» y propone que se insista en la exención del IBI para los artistas «y que continúen las ayudas para insonorizar casales». A titulo personal, indica que está contento con la gestión que ha hecho Fuset.

Juan José Gimeno Foro Bunyol d'Or

«Hay que escuchar las necesidades de las fallas»

El nuevo presidente del Foro de Opinión Bunyol d'Or asegura que lo que hay que pedir al nuevo gobierno es «que se escuchen las necesidades de las fallas, que son las protagonistas de la fiesta. Se han vivido momentos de mucha crispación y se necesita más diálogo para llegar a acuerdos». Añade que se han producido muchas «injerencias políticas y las fallas siempre se han caracterizado por dejar la política fuera de la puerta del casal». Sobre las verbenas, recuerda «que las comisiones próximas a la Lonja y los Santos Juanes propusieron poner vallas por la noche. Si se les hubiera admitido, se hubieran evitado problemas».

José Ramón Espuig Gremio artistas

«Se tienen que tomar en serio la Ciudad Fallera»

Para el maestro mayor del gremio de artistas lo importante es «suba quien suba que gobernantes, falleros y artistas vayamos todos a una porque todos queremos a la fiesta». Añade que «no sería difícil llegar a acuerdos porque luchamos por lo mismo, la mejor fiesta del mundo». Y pide que se tomen en serio la mejora de la Ciudad Fallera.