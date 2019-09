Las fallas piden más agilidad en la concesión de permisos Fiesta del 'mig any' del Carmen en una anterior edición. / flp Los colectivos afirman que es vital contar con el visto bueno municipal una semana antes para no arriesgar las inversiones LOLA SORIANO Martes, 1 octubre 2019, 00:59

valencia. Las comisiones lo han dicho en más de una ocasión en las asambleas de presidentes, pero ahora ya afirman que es hora de coger el toro por los cuernos y buscar soluciones. Aseguran que no está nada claro que los permisos para hacer actividades festivas lleguen tan tarde o que, incluso, el día de antes de la celebración no tengan claro si va a haber fiesta o no.

El último ejemplo se vivió este pasado fin de semana, cuando las 12 fallas que conforman la agrupación del Carmen tuvieron que anunciar la supresión de la celebración del 'mig any' porque el acto era el sábado y el viernes por la mañana todavía no sabían nada del permiso. Es más, en una informativa previa recibida el miércoles ya les advirtieron que no podían plantar una falllita ni poner música de ambiente.

A media tarde medió el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, para justificar que era un acto convertido en tradición e incluso reunió de urgencia a las comisiones, pero la respuesta municipal llegó ya después de la supresión del evento.

El jueves comenzarán los encuentros con el Consistorio para hablar del bando de Fallas

Anoche mismo se reunieron los presidentes de esta agrupación para decidir si seguían adelante con el proyecto para próximas fechas o no, ya que si deciden impulsarlo, ya tendría que ser después de la festividad del 12 de octubre.

Los colectivos falleros consultados piden que se tenga en cuenta el trabajo de organización que hacen las comisiones para programar eventos y promover la cultura ya que, por ejemplo, el evento que se había previsto en el barrio del Carmen con actividades infantiles, plantà y cremà de una falla o despedida y bienvenida a falleras mayores de las distintas comisiones iba a tener un coste aproximado de 3.500 euros.

El presidente de la Interagrupación de fallas, Guillermo Serrano, explica que hasta ahora «nos piden presentar los proyectos con 30 días de antelación porque tiene que pasar por varias concejalías para que los servicios informen de la viabilidad. Si ven que no es suficiente, pues que nos digan de presentar los documentos dos meses antes, que las fallas podrían hacerlo perfectamente porque planifican con tiempo».

Serrano añade que las comisiones precisan «no sólo en Fallas, sino durante el año si también organizan actividades, saber por lo menos una semana antes si van a contar con el permiso, sea la respuesta positiva o negativa, para poder preparar con tiempo las cosas». Añade que «muchas veces los presidentes o las directivas están al borde del colapso porque tienen que estar pendientes de proveedores y de pagos y no saben con tiempo si van a poder contar con el visto bueno».

El presidente de la Federación de Especial, Rafael Mengó, también detalla que «si nos dan un plazo de un mes para informar de las peticiones, pasado ese plazo, las comisiones tienen que tener muy claro si pueden organizarlo. No se puede normalizar que se conteste 24 horas antes». Coincide con Serrano en que se debería tener la respuesta una semana antes «para preparar con tranquilidad el montaje».

Este fin de semana, por ejemplo, el sector de Cabanyal-Malvarrosa-Beteró organiza un festival de paellas solidarias para unas 1.200 personas, proyecto que se remitió el 14 de julio, y todavía están a la espera de que llegue el permiso. El punto que han solicitado para el evento es un solar situado entre Tarongers u Doctor Lluch y pedirán a los asistentes que aporten productos alimentarios no perecederos para ayudar a Cruz Roja.

Si bien el edil de Cultura Festiva, Pere Fuset, apuntó en anteriores asambleas que el pasado ejercicio tenían el 60% de las comisiones los permisos concedidos con el informe de las concejalías en febrero, antes de las celebración de Fallas, las comisiones explican que la petición no sólo hace referencia al periodo de Fallas, sino a las actividades que se soliciten el resto del año.

Reuniones

Por otro lado, cabe destacar que el jueves el edil de Cultura Festiva reunirá a los distintos agentes falleros para empezar a hablar del bando de Fallas, es decir, de la normativa que estará en vigor en la semana de fiestas. En este caso, sí se ha adelantado el inicio de los encuentros.

Para esta edición el fin de semana previo a San José cae en 14 y 15 de marzo y faltará ver si los días 6 ó 7 se permiten poner las carpas, tal como desearían los falleros.

En cuanto a los permisos de mercados artesanales, se encuentran con otra casuística. «En diciembre es la fecha límite para que digamos qué puestos se pondrán, pero si en enero nos dice un empresario que no puede venir, el Consistorio ya no nos deja sustituirlo por otro. Nos gustaría ver si se puede mejorar», añade Mengó.

En cuanto a los proyectos de luces de Ruzafa, todavía no se ha convocado a las posibles fallas interesadas para ver si llegan a acuerdos para garantizar la seguridad y también la viabilidad de los posibles espectáculos.