Las fallas lamentan el retraso de ayudas de la Memoria Histórica LOLA SORIANO VALENCIA. Miércoles, 1 mayo 2019, 00:35

Las fallas afectadas por la Ley de Memoria Histórica critican que todavía no han recibido la subvención económica prometida por el Ayuntamiento para cubrir los gastos del cambio legal. El presidente de la comisión Séneca-Yecla lamentó en la asamblea de presidentes celebrada ayer que «tenemos un desfase económico de 2.500 euros porque todavía no nos ha llegado la ayuda. En mayo del año pasado nos dijeron que en julio pasado convocarían la subvención, pero no ha salido hasta diciembre. Luego dijeron que en marzo de cubriría y sigue todo suspendido».

En la asamblea no estuvo presente el concejal Pere Fuset, por estar enfermo de laringitis aguda -se perdió por tanto la reunión de disolución de ejercicio-, y el vicepresidente de la Junta, Javi Tejero, contestó que se darán estas ayudas después de que se paguen las de luces.

Otro tema de debate fue la dansà. Las fallas Poeta Emilio Baró-Enrique Ginesta y Alberique-Héroe Romeu criticaron que la concejalía no deje bailar parejas de mujeres «porque en las fallas la mayoría de grupos está conformado por mujeres». El presidente de Poeta Emilio Baró recordó que en su comisión hay 11 mujeres en el grupo de baile y sólo dos hombres. El presidente de Alberique-Héroe Romeu también criticó que «han limitado el aforo, y sólo dejan a las fallas que participan en balls al carrer. Es una pena».

El presidente de Isabel la Católica, Rafa Ferrando, agradeció el apoyo de los falleros tras el accidente pirotécnico, pero echó en falta más apoyo de la Junta a la hora de tramitar los partes con el seguro.

Además en la asamblea de presidentes celebrada anoche se señaló que las verbenas de San Juan se podrán celebrar el 15 o el 22 de junio.