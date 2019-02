Exigen un jurado para estimar el valor de las fallas de Octava C L. SORIANO Jueves, 21 febrero 2019, 00:59

valencia. Mari Carmen Guerra, presidenta de Padre Luis Navarro-Remonta, ha solicitado en la asamblea de presidentes que un jurado de estimación compruebe el valor económico de las fallas plantadas en la sección más modesta, la Octava C donde militan, para certificar la cuantía de las piezas que se plantan. Según explicó, «se ha subido el mínimo de inversión a 1.800 euros pero vemos que hay fallas que cuestan mucho más».

En la asamblea el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, anunció que se sorteará el recorrido de los jurados de falla. También recordó que el domingo es la Crida y pidió corresponsabilidad a las fallas para «evitar determinados comportamientos», sin citarlo, en clara referencia a los botellones.

El presidente de Séneca-Yecla hizo referencia al estudio de género en las Fallas del Consell de la Dona. Dijo que «nadie quiere ser presidente y nos toca repetir para que no se cierre la falla. En lugar de hacer estadísticas, que pateen los casales». Fuset respondió que no es un estudio de la Junta. «Es del Consell de la Dona formado por entidades feministas y no comparto todas las opiniones. Algunas son contradictorias entre ellas», dijo.