«Me gustaría no olvidar nada. He pensado en escribir un diario para apuntar lo que estoy viviendo» Alegría. Sara está muy contenta por el sueño que acaba de comenzar. / Damián Torres Sara Larrazábal, fallera mayor infantil de Valencia, se declara una apasionada de las Fallas desde que era un bebé y está muy orgullosa de haber cumplido un sueño MAR GUADALAJARA VALENCIA. Lunes, 15 octubre 2018, 00:20

Baila desde 'dançaes' hasta 'hip-hop', le gusta hacer manualidades y practicar deporte, sobre todo jugar al voleibol, ir a la academia de inglés le divierte, pero si hay algo que define a Sara Larrazábal es su pasión por las fallas. Es la perfecta embajadora de las fiestas Josefinas y toda una anfitriona para quien no las conoce.

-¿Desde cuándo eres fallera y qué significan para ti las Fallas?

-Soy fallera desde bebé. Siempre he sido de la misma comisión, Josep Maria Bayarri-Los Isidros; me apasionan las fallas, son una fiesta preciosa. Me gusta todo, incluso el olor a pólvora y los castillos. Disfruto de todo, incluso del momento de vestirme de valenciana; es genial peinarme y ponerme todos los aderezos. Me acuerdo de una vez, con cuatro añitos, que, como en casa somos tantos para vestirnos, íbamos con mucha prisa y yo llevaba los rodetes y se les olvidó ponerme las peinetas, por lo que tuvimos que volver.

-¿Y cuantos trajes tienes? ¿Cuál es tu favorito?

-Tengo siete corpiños y cinco trajes completos, uno lima, otro frambuesa, uno rosa, otro azul y uno blanco. El color que nunca llevaría sería el negro, prefiero los colores vivos.

-¿De qué indumentarista son?

-Son de Eduardo Cervera y María José Macías.

-¿Prefieres el del siglo XIX o el del XVIII? Y en cuanto al peinado, ¿un moño o tres?

-Creo que es más correcto el del siglo XIX, pero me gustan los dos y prefiero llevar tres moños.

-¿Quién te peina?

-Ángel Fernández. Mi madre también sabe peinar, pero pienso que para los actos importantes prefiero que lo haga el peluquero, aunque mi madre me ha peinado para alguna procesión y lo hace muy bien.

-¿Por qué me dirías que es especial tu comisión?

-Somos muy pocos, les conozco desde siempre y para mi es como otra familia. Allí he vivido muchas cosas; este año como representante junto a mi padre que era el presidente ha sido increíble. Voy a todo, me gustan los bailes regionales y participó en los 'playbacks' todos los años.

La fallera mayor infantil muestra una gran seguridad y soltura durante la entrevista. / Damián Torres

-¿A qué colegio vas? ¿Cuál es la asignatura que más te gusta?

-Voy a la Purísima Franciscana Inmaculada, estoy en sexto de primaria y me encanta inglés.

-¿Cómo se han tomado la noticia?

-Han puesto mi foto en la página web y me han dicho que están muy orgullosos. Mis compañeros ahora presumen de que la fallera mayor infantil de Valencia vaya a su clase. Me han dado la enhorabuena hasta mis profesoras de infantil.

-¿Cómo afrontas este año teniendo en cuenta que vas a faltar a clase? ¿Te van a ayudar en el colegio?

-Sí, me han puesto muchas facilidades y me han dicho que no hay problema. Se que tendré que trabajar mucho, pero estoy acostumbrada a aprovechar cada rato libre para adelantar. El otro día tenía las entrevistas y iba en el coche estudiando naturales y a la vuelta haciendo cosas de matemáticas.

-Hablando de las entrevistas, ¿cómo fueron las semanas que compartisteis las candidatas?

-Esas semanas con las trece fueron muy divertidas, porque a pesar del trabajo y que había veces que nos ponían pruebas lo pasé genial. Hubo un día que nos hicieron hacer una Crida como una de las pruebas y se me olvidó todo y empecé a improvisar. Ellos tenían el papel con el discurso escrito y se perdieron, no sabían por dónde iba, pero me dieron la enhorabuena porque supe hacerlo y disimular, parecía que no estaba perdida; después supe reengancharme a lo que había escrito y lo acabé. Creo que si en el momento hay algo que sé que va a transmitir más, tengo que decirlo, no tengo miedo en enfrentarme a actos importantes por eso.

-¿Sabes controlar los nervios? ¿Y cuáles son los actos que más esperas este año?

-Sí, al principio siempre tengo nervios pero cuando llega el momento, una vez allí, voy a hacerlo lo mejor que pueda. Tengo muchas ganas de vivir la Crida y la Exaltación.

-¿Cómo viviste la noche de en la Fonteta?

-La noche de la fonteta estaba muy nerviosa. Además salí la décima y como me quedé para el final creía que ya no iba ha salir elegida; veía que ya estaban todas, que era muy difícil salir, pero cuando dijeron mi nombre no me lo podía creer, mi sueño se habi cumplido.

-¿Cómo son las doce de tu corte? ¿Qué te han aconsejado o qué habéis hablado para aprovechar la experiencia?

-Son estupendas, creo que todas éramos perfectas candidatas. A mí me gustaría que fuéramos un pack, que donde vaya una, estemos las demás, que la corte no es nada sin su fallera mayor infantil pero yo tampoco soy nada sin mi corte. Hay que disfrutar de lo que vendrá y de cada momento, hemos llegado hasta aquí y a muchas otras niñas les hubiera encantado estar donde están ellas. Sólo puedo darles las gracias por lo feliz que me hacen sentir.

Sara expresa la emoción de su familia tras ser elegida fallera mayor. / Damián Torres

-¿Cómo se tomó la decisión de presentarte como fallera mayor infantil? ¿Fuiste tú quien lo pidió en casa?

-La decisión fue de los cuatro, porque teníamos esa ilusión de volver a intentarlo. Mi hermana ya fue preseleccionada. Cuando mi hermana fue fallera mayor infantil de la falla yo me imaginé como ella. Y deseé con todas mis fuerzas poder ser representante de la ciudad. Ahora es un orgullo poder cumplir mi sueño y el suyo.

-¿Cómo han vivido en casa la noticia?

-Para ellos es un sueño hecho realidad; en mi familia hay quien ha llegado a ser de la corte, pero nunca han conseguido ser fallera mayor de Valencia. Están emocionados. Mis abuelos querían que yo representara a Valencia porque pensaban que yo podía hacerlo bien. Soy una niña que cuando me empeño en algo hasta que no sale todo perfecto, no me conformo. Y al conocer esto se pusieron súper contentos. Y en casa de la familia de mi madre en Buñol el día de la llamada la casa de mi abuela estaba más llena que la mía, nos mando una foto y había muchísima gente del pueblo dándole la enhorabuena y celebrando la noticia.

-¿Cómo afrontas este año y cómo te gustaría vivirlo?

-Me gustaría no olvidar nada. He pensado hacer un diario, tengo uno que me regaló la familia de Nuria Olivares (FMI 2017), donde ya empecé a apuntar toda la preselección y todo lo que he vivido y lo que estoy viviendo. Así que creo que quiero intentar seguir escribiendo cada experiencia. Además, me van a hacer un álbum de fotos. Cuando me nombraron, ese mismo día me hicieron una foto que se imprime al instante y la tengo recortada en forma de corazón pegada en mi diario. Quiero que sea ya la semana grande pero a la vez quiero que vaya todo despacio para poder disfrutarlo, ojalá pudiera repetir todos esos días hasta el diecinueve para que no tuvieran fin, 2019 será inolvidable.