Cuándo empieza la iluminación de las fallas 2019: horario del encendido de luces en Cuba, Sueca, Malvarrosa...

La iluminación de las calles en las Fallas de Valencia es uno de los momentos más esperados y espectaculares. El encendido de las luces de las Fallas 2019 se produce este año 11 días antes de la Cremà y una semana antes de la plantà oficial de las fallas. Las calles iluminadas de Ruzafa (Cuba Literato - Azorín, Cuba - Puerto Rico y Sueca Literato - Azorín), la de la Falla Malvarrosa - A. Ponz - Cavite y la del resto de fallas de la Sección Especial se producirá el viernes 8 de marzo a partir de las 20 horas, aproximadamente, aunque este año no ha estado exento de polémica ya que las fallas de Ruzafa no van a realizar el espectáculo de música que acompaña cada año al de luces. Es decir, que este año no se harán los típicos pases que se realizaban por la noche en determinados momentos y que atraían a miles de falleros, turistas, vecinos y visitantes.

La Falla Cuba-Puerto Rico, la gran sorpresa del año pasado, ha montado un novedoso proyecto que consistirá en colocar 31 árboles de luces entre el chaflán y las calles Puerto Rico y Cuba. para homenajear la construcción en Valencia del Parque Central, inaugurado hace unas semanas.

Desde la comisión afirman que encenderán las luces el 7 de marzo, porque por tradición, siempre se unen al encendido de fallas vecinas como Tomasos; Cádiz-Literato Azorín; Mercado de Ruzafa y Peris y Valero-Cuba. Y el día 8 de harán el encendido para el jurado.

La Falla de Cuba - Puerto Rico ganó el concurso de calles iluminadas de las Fallas 2018. La comisión no celebró ese año espectáculos de luces ni repiten el encendido. Su hora de iluminación es a las 20 horas.

Falla Sueca-Literato Azorín, sin espectáculo

En la comisión ruzafeña de Sueca-Literato Azorín contarán con la empresa Iluminaciones Ximénez, con la que ya habían trabajado en el pasado y consiguiendo 10 primeros premios. Tendrá el doble de arcos que el año pasado, ya que cogerá toda la calle Sueca hasta Centelles, la plaza donde plantará Vicente Llácer y dos tramos de Literato Azorín. Si en 2018 pusieron 18 arcos, en esta edición irán casi 40.

