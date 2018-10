Elena Rivero, corte de honor de la fallera mayor: «Mi padre me inculcó el amor por las Fallas y trabajar para la comisión» irene marsilla LOLA SORIANO VALENCIA. Sábado, 6 octubre 2018, 01:01

Elena ya había vivido de cerca el mundo de la corte, porque su hermana Sara fue hace cuatro años. En su casa casi siempre se habla de Fallas, ya que su padre preside la comisión Gayano Lluch.

-¿Quiere ser fallera mayor de Valencia? ¿Qué cualidades tiene?

-Sí que me alegraría ser la fallera mayor de Valencia porque es una figura muy importante en el mundo de las Fallas y soy fallera desde que nací. En mi casa se viven esta fiesta muy intensamente. Y entre mis cualidades, puedo decir que soy bastante extrovertida, amable con todo el mundo y me adapto con facilidad.

«La semana de fiestas no salgo del casal y del barrio»

-Es la mayor del grupo. ¿Qué aportará?

-Soy como la madre de todas, pero no se nota la diferencia de edad. Soy bastante positiva y si en algún momento hay un bajón voy a buscar la parte buena.

-¿Qué valores le ha inculcado su padre como presidente?

-Me ha inculcado el amor por las fallas y el trabajar para tu comisión. Lleva diez años de presidente y mi madre también ayuda mucho. Una comisión crece por la labor y esfuerzo de cada día y en mi casal ha pasado eso. Hemos apostado mucho por los infantiles.

-¿Por qué eligió ser enfermera?

-Desde pequeña me gustaba mucho ayudar a la gente y cuidar a los demás. Me gustaba la rama sanitaria. Me encanta trabajar con los ancianos porque son personas muy indefensas y también con niños.

-¿Está opositando?

-Sí, de hecho tengo el examen el 21 de octubre. Iremos a intentarlo.

-Su hermana Sara ya fue corte. ¿Cómo lo vivió?

-Mi hermana fue la primera corte que tuvo Gayano Lluch hace cuatro años y yo la segunda. Padres y hermanas de la corte les seguíamos a todos los sitios, como el coche escoba. Le ayudaba a elegir los complementos del vestuario.

-¿Colabora con alguna delegación?

-Desde que pasé a juveniles, he pasado por todas delegaciones, menos por lotería. Fui delegada de infantiles, de playbacks y desde pequeña también bailaba.

-¿Le gustaría ser presidenta?

-No lo descarto, pero veo la labor que hace mi padre y su directiva e impone el trabajo que conlleva.

-Dígame cuáles sus aficiones de ocio y deporte.

-Me encanta jugar al pádel, de hecho, el año en que mi hermana fue corte gané el campeonato de pádel femenino de la Junta Central Fallera y la fallera mayor de Valencia y su corte me dieron el premio. Y también practico crossfit. Y de ocio, me gusta viajar, salir con los amigos y hacer senderismo, por ejemplo con rutas por Chulilla o el Garbí.

-¿ Por dónde se perdería para pasear por Valencia?

-Por el barrio del Carmen. Sus calles tienen mucha historia.

-¿Ha vivido en el extranjero?

-No porque irme fuera y separarme de la familia me puede.

-¿Domina idiomas?

-El valenciano, algo de francés y el inglés.

-¿Tiene mascota?

-No, porque tuve tortugas y peces y se me mueren. Estoy gafada con las mascotas.

-Un viaje y un libro.

-Opto por libros actuales y reales como 'Los zapatos de Valeria'. Y un viaje, el último ha sido a Londres.

-¿Qué actividad destaca de Gayano Lluch?

-Hacemos un concurso que es 'Pedal y cadena' el día 15 y jurado y gente va en bici a ver fallas de especial infantiles y se valora cómo decoran y han hecho la plantà.

-¿Qué actos le gustan de Fallas?

-No me pierdo los pasacalles y recogidas de premios. No salgo del barrio en Fallas.

-Nombre de un artista.

-Artista, Sergio Amar.