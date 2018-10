El grupo municipal popular denunció ayer que el presidente de Junta Central Fallera, Pere Fuset, lleva desde 2016 sin actualizar el Portal de Transparencia de la entidad, donde no aparece «la actual composición de la directiva, la información sobre contratación, convenios y subvenciones, así como la información económica, financiera y presupuestaria, entre otras que no se encuentran o no se actualizan desde hace dos años», según criticó el concejal del grupo municipal popular Félix Crespo.