Los delegados falleros abren el debate para revisar la elección de las cortes Las cortes mayor e infantil de 2020, ayer en la sede de la Junta Central Fallera. / irene marsilla Las comisiones tratarán propuestas acerca de si es necesario acortar las pruebas a las candidatas o modificar el método de las preselecciones LOLA SORIANO VALENCIA. Miércoles, 25 septiembre 2019, 00:45

La sede de la Junta Central Fallera acogió en la tarde de ayer el primer posado de las cortes mayores e infantiles de 2020 ante los medios de comunicación tras la gala de la elección de la Fonteta. Ilusionadas y ya más tranquilas quisieron mostrar lo afortunadas que son por representar a las fallas.

Precisamente este evento ha coincidido con un primer paso para estudiar si es conveniente o no revisar y cambiar el proceso de elección de las cortes. De hecho, los delegados de sector representados en los plenos de la Junta ya se han reunido esta semana para hablar de este asunto.

Cabe recordar que en el último pleno de la Junta celebrado en septiembre, el concejal de Cultura Festiva, Per Fuset, ya dijo que invitaba a los presidentes de falla para que lanzaran propuestas de mejora, tanto en el sistema de las preselecciones de julio como en referencia a la duración de las pruebas.

Fuset trasladó su inquietud en el último pleno para que los delegados de sector hicieran las correspondientes consultas en las comisiones. Esta misma semana los delegados ya han estudiado cómo plantear la consulta en las comisiones y ahora se abre el plazo para que cada comisión que tenga sugerencias que aportar las lance al sector correspondiente para que posteriormente, los sectores lo pongan en común y empiecen a estudiar propuestas.

Y es que serán las fallas, representadas por sus presidentes, las que tendrán que votar y decidir si quieren que todo siga igual, o si por el contrario, creen necesario mejoras y de qué tipo, además de la ya anunciada por la Junta de verificar con el jurado y el notario el nombre de las elegidas antes de salir al escenario, tras el error del pasado sábado.

Cabe recordar que hace ya algunos años se tomó la decisión que en el turno de las preselecciones, los sectores con más de 12 fallas tuvieran que elegir tres candidatas y en el caso de comisiones menos numerosas, fueran dos candidatas.

Habrá que ver si se refrenda o si se decide volver a 'penalizar' a los sectores en los que no se presenten todas las candidatas. Y es que en algunas ediciones hay sectores que han presentado a seis jóvenes y no a su totalidad, porque las interesadas no han creído conveniente asistir y, con menos competencia las presentes han tenido más opciones.

Otro de los puntos que se está debatiendo en redes sociales es si se unifican o no las pruebas que se hacen en las preselecciones. Y es que hay sectores donde el jurado se reúne mucho antes con las aspirantes y les hace pruebas, para tener más base a la hora de puntuar, y en otros, se hacen pequeñas entrevistas sólo horas antes del acto.

En este debate habrá que ver si se considera idóneo que lleguen 73 aspirantes a la Fonteta o si es preciso hacer una criba para que el jurado lo tenga fácil. Los presidentes tendrán que pronunciarse sobre si es demasiado tiempo el que se dedica a las pruebas, ya que hay unas en junio (con las preselecciones) y de septiembre a mitad de octubre para cortes y fallera mayor y no es fácil encontrar a jurados con disponibilidad.

Las primeras pruebas de la corte mayor con el jurado serán el viernes y se sucederán hasta el día de la llamada de Ribó.