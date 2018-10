Daniela Sanchis, corte de honor de la fallera mayor infantil: «Me gustaría ser veterinaria o fisioterapeuta» Martes, 9 octubre 2018, 01:11

¿Cómo te sientes ahora mismo?

Desde el año 70 no había corte en mi falla. Estoy muy orgullosa.

¿Te esperabas estar seleccionada?

Para nada. Me emocioné mucho, mi madre y yo nos pusimos a llorar.

¿Qué te han dicho en tu colegio?

Cuando he llegado a clase y me he sentado, todos me han aplaudido.

¿Qué actos te apasionan más?

Sobre todo la Crida porque nunca he subido a las torres de Serranos.

¿Qué haces en tu comisión?

Hago playbacks y el año pasado fui secretaria de infantiles.

¿Qué te gustaría ser de mayor?

Veterinaria, fisioterapeuta o profesora de guardería.

¿Cómo afrontas esta etapa?

Con mucha ilusión. Sé que formar parte de la corte es difícil y yo he llegado.