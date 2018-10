Daniela Guillén, corte de honor de la fallera mayor infantil: «Durante el año bailo jotas en mi comisión» Viernes, 5 octubre 2018, 00:57

¿Qué te apasiona de las Fallas?

El día de la exaltación y la Ofrenda de flores a la Virgen.

¿Te esperabas estar en la corte?

Para nada, fue una sorpresa. Teníamos todas las mismas posibilidades.

¿Qué te han dicho tus amigas?

Cuando llegué al colegio, empezaron a chillar de alegría y me abrazaron.

¿Qué les dirías a los falleros?

Que disfruten de la fiesta al máximo porque sólo dura una semana.

¿Te ves como fallera mayor infantil?

Sí. Apoyaría mucho a mis compañeras y representaría muy bien a Valencia.

¿Qué haces en tu comisión?

Durante el año, hago playbacks con mis amigas y bailo jotas.

¿Cuál es tu película favorita?

Me gusta mucho La bella y la bestia, no me canso de verla.