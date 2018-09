Cuenta atrás para convertirse en una falla Reunión de algunos de los integrantes de la propuesta. / lp La futura comisión comenzará su andadura con 70 asociadosEl colectivo espera el visto bueno de los presidentes para encargar su estandarte y buscar falleras mayores LOLA SORIANO Martes, 18 septiembre 2018, 00:35

valencia. Todavía no son falla, pero casi. El colectivo que quiere impulsar una comisión en el distrito de Quatre Carreres aguarda con ilusión la celebración de la asamblea de presidentes del día 25, que es cuando los representantes de las comisiones decidirán si le dan su apoyo para que inicie la actividad este mismo ejercicio.

De momento, ya cuentan con el visto bueno de la directiva de la Junta Central Fallera y los delegados de sector que, reunidos en pleno el pasado día 11, le dieron el primer voto de confianza. «Nada más terminar el pleno nos llamaron desde la Junta Central Fallera y nos dijeron que ya teníamos superado el primer trámite, pero claro falta que lo ratifique la asamblea y tenemos muchas ganas de así sea», indica Jesús Pérez, uno de los responsables del proyecto de falla.

Estos vecinos son conscientes de que tendrán que hacer un proceso de creación exprés, porque en otras ocasiones las aprobaciones han llegado antes de julio y en este caso, será a finales de septiembre.

La asamblea tendrá que debatir su aprobación el día 25El colectivo contará con un presupuesto para todo el ejercicio de 20.000 euros

Mientras algunas comisiones están celebrando el 'mig any', es decir, la cuenta atrás para plantar las Fallas de 2019, este colectivo realizará la cuenta atrás para iniciar su esperada andadura.

Como detallan este no es un proyecto improvisado, «en 2016 ya empezamos a hacer tramitaciones». En mayo de 2017 no tuvieron suerte y no se aceptó la propuesta, pero en esta edición lleva camino de ser una realidad aunque en todo momento se muestran muy prudentes.

A pesar del maratón que supondrá 'montar' la falla en poco tiempo aseguran que asumen el reto con fuerza y entusiasmo. De hecho algunos de sus impulsores ya han formado parte de directivas de comisiones de Valencia.

Si finalmente reciben el apoyo de los presidentes, una de las primeras cuestiones será, lógicamente, reunirse, formar directiva «y tendremos que hacer un llamamiento para que se presenten candidatas a falleras mayores y presidente infantil», indica Jesús Pérez, joven que podría convertirse en presidente.

Ubicación

La entidad tomaría el nombre de Subinspector Blas Gámez-Ángel Villena. Se trata de una zona que todavía quedaba libre entre el bulevar sur y el polideportivo de Quatre Carreres, donde hay vecinos viviendo en varios bloques de viviendas y, además, no ha contado con informes negativos ni de las fallas colindantes ni de servicios municipales, como la Policía Local.

Como llevarían el nombre del agente de homicidios fallecido en Ruzafa durante un servicio, explican que les gustaría de algún modo recordarlo en el escudo que les identifique. Y es que otra de las decisiones que tendrán que tomar con urgencia es la creación de este escudo y de los estandartes de la futura comisión fallera.

«Teníamos una idea, pero como hubo un cambio de nombre de la calle y queremos rendir honor al subinspector, no descartamos poner un símbolo en memoria de la Policía Nacional, que podría ser a lo mejor el sombrero, pero está por determinar», indican desde este colectivo de Quatre Carreres.

Búsqueda de casal

Una de las necesidades que también tendrán que resolver es la búsqueda de un casal. «Hasta ahora las reuniones para preparar el proyecto las hemos ido celebrando en la zona común de una finca nueva del barrio», explican. Para dar los primeros pasos tendrán que optar por el alquiler de un local y empezar poco a poco.

Más urgente todavía ser la búsqueda de un artista fallero, ya que no pueden decidir dar este paso hasta que no tengan el visto bueno definitivo. «Nos han llamado varias artistas ofreciéndose para crear nuestra primera falla, pero estamos pendientes de los acuerdos de los presidentes». En un principio la idea es que la falla grande la haga un artista y la pequeña no descartan hacerla ellos. Este paso es primordial porque tendrán que entregar la documentación a la Junta para que incluirlo en la clasificación de fallas por secciones.

Los integrantes de este proyecto aseguran que uno de los motivos por los que decidieron impulsar esta comisión «es porque todos tenemos claro que queremos apostar por la falla como centro de la fiesta. Queremos que los monumentos sean la razón de nuestra existencia». En cuanto estilos, apuestan por un concepto de falla clásica, pero con pintura y toques de modernidad.

Para iniciar este camino, contarán con un presupuesto global de 20.000 euros. «La idea es que el 31% del presupuesto sea para las dos fallas», comentan. Para la falla grande quieren destinar más de 5.000 euros y para la pequeña algo más de 1.700 euros.

En el presupuesto también tendrán que hacer un apartado para la banda de música que les acompañaría en la Ofrenda y para poder montar una carpa para la semana fallera de actividades. En este proyecto se han embarcado alrededor de setenta personas, más de cuarenta de ellas de entre 35 y 50 años. Hay unas siete personas de 20 a 24 años y tienen previsto contar con cerca de una veintena de niños y niñas.