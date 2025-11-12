La corte infantil estrenará dos nuevos dibujos de Compañía Valenciana de la Seda tras recuperarse de la dana

Con sonrisas, saltos de emoción y alguna lagrimita han celebrado las doce componentes de la corte de honor infantil de 2026 la entrega de las ... telas con las que se confeccionarán sus trajes oficiales que estrenarán para las exaltaciones, en el mes de enero.

Este año los tejidos llevan la firma de Compañía Valenciana de la Seda, empresa sedera que se vio muy afectada por la trágica dana de octubre de 2024, ya que afectó tanto a sus dos fábricas como la show room de Beniparrell, pero como Ave Fénix, remontaron el vuelo y esta tarde de miércoles Guillermo y Andrea Catalá han presentado por todo lo alto en Beniparrell los dibujos y colores que lucirán las doce compañeras de Marta Mercader.

Si bien el año pasado sí pudieron firmar el segundo traje oficial de la corte mayor, antes de la llegada de la dana, y del primero se tuvo que hacer cargo de forma accidental Sedería Tradicional Valenciana, ahora llegan con fuerza e ilusión con dos nuevos dibujos que estrena la corte infantil y que se incorpora al rico universo de la indumentaria valenciana.

La tela del primer traje es una seda que lleva por nombre 'Santa Marta'. Es una creación ideada especialmente para esta ocasión y el diseño rinde homenaje a la tradición sedera valenciana.

Su composición destaca por un centro enmarcado con metal oro, rodeado de una delicada combinación de flores grandes y pequeñas que se entrelazan en perfecta armonía.

Además, lleva una orla de gran movimiento y riqueza ornamental que aporta dinamismo al conjunto, mientras los diferentes efectos del metal dan una sutil y elegante luz al tejido, reflejo del cuidado y la maestría de los telares de Compañía Valenciana de la Seda.

En el caso de la segunda tela, se trata de una valencianita con fondo de otomán de nombre 'Tourelle', un dibujo de finales del siglo XVIII que recupera la esencia más delicada de la seda valenciana.

Los centros pequeños y asimétricos de este dibujo se distribuyen con equilibrio y sutileza y crean un efecto visual lleno de encanto.

Este tejido destaca por su armonía y ligereza, fiel reflejo de la elegancia atemporal.

Las caras de sorpresa de las componentes de la corte infantil se han ido produciendo conforme se presentaban los colores que lucirá cada pareja de niñas.

Aitana Ramírez y Alba García-Pardo para el primer traje oficial lucirán un rosa antiguo y para el segundo, un verdemar.

Martina Songel y Vega Carmen González para el primer traje 'Santa Marta' llevarán un tono de nombre 'pietra', gris. Y para el segundo, un tono Dalia (rosa).

Daniella Borrego y Claudia de los Ángeles Díaz Benito llevarán un tono marfil para el primer traje y granate para el segundo.

Las dos 'Jimenas', Jimena Mompó y Jimena Noguera, lucirán un azul zafiro para el traje de dibujo 'Santa Marta' y un silvestre (verde) para el segundo traje oficial.

A Núria Miñana y Olga Garriga les ha correspondido el tono 'bonsai' (verde) para el primer traje oficial y el nácar (crema) para el segundo.

Y, por último, Lola López y María Mariner, llevarán un 'Santa Marta' borgoña para el primer traje y un cobalto (azul grisáceo) para el segundo.