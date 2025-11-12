Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Acto de entrega de las telas de la corte infantil que firma la Compañía Valenciana de la Seda.

Acto de entrega de las telas de la corte infantil que firma la Compañía Valenciana de la Seda. LP

La corte infantil estrenará dos nuevos dibujos de Compañía Valenciana de la Seda tras recuperarse de la dana

'Santa Marta' y una valencianita con fondo otomán de nombre 'Tourelle' son los tejidos que lucirán las compañeras de Marta Mercader (FMIV 2026)

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:23

Con sonrisas, saltos de emoción y alguna lagrimita han celebrado las doce componentes de la corte de honor infantil de 2026 la entrega de las ... telas con las que se confeccionarán sus trajes oficiales que estrenarán para las exaltaciones, en el mes de enero.

