Consuelo Llobell: «Nos falta conquistar a los vecinos 'no falleros' para que conozcan las tradiciones»

Consuelo Llobell Frasquet lleva cinco días como fallera mayor de Valencia 2020. Poco a poco empieza a asumir su papel de embajadora de las Fallas y de Valencia, una ciudad de la que está enamorada y que afirma que no abandonaría por nada del mundo. El viernes ya visitó a las fallas hermanas de Catarroja y ayer estuvo en Torrent.

-¿Cómo preparaste el discurso de la proclamación?

-La misma noche de la llamada del alcalde, cuando volvimos de celebrarlo en el casal, me puse con mi familia a escribirlo.

-¿A las falleras mayores de Valencia qué les falta por conquistar?

-Nos falta conquistar a los vecinos 'no falleros' porque hay mucha gente que no conoce nuestras tradiciones. Es necesario que las vivan.

-¿Y qué papel tiene pendiente la corte de honor?

-Es importante darse a conocer más. Y si pudieran tener más voz, estaría genial. Creo que poco a poco se irá trabajando.

-¿Qué mensaje lanzarías a los jóvenes para que no hagan botellón ni en Fallas ni durante el año?

-Es un tema difícil. Es importante que disfruten de las Fallas de otra forma. Recomiendo que se apunten a una comisión, donde seguro que les reciben con los brazos abiertos, en lugar de hacer botellón.

-¿Qué te parecen las medidas que quiere implantar el Ayuntamiento de vasos reutilizables y limitadores de volumen de las verbenas?

-El tema de los vasos está bien para no generar tanto residuo, pero la gente se tiene que comprometer a usarlos y no perderlos. Y lo de limitar el volumen, está bien para garantizar la convivencia vecinal, pero siempre que se pueda escuchar bien.

-¿Qué les dirías a las preseleccionadas que no pasaron el corte?

-Tengo que decir que muchas de las 73 preseleccionadas acudieron la noche de la llamada a mi casal para felicitarme y he recibido muchos mensajes. Les quiero decir que las Fallas no se acaban para ellas aquí, que es importante que se involucren en su comisión. Nos gustaría hacer un día una 'quedada'.

-¿Qué te han recomendado que tomes para empezar el reinado con fuerza tras unos primeros días de malestar por un virus?

-Me han recomendado que tome vitaminas para el pelo para evitar que se estropee por los cambios de peinado. También unas vitaminas generales para llevar el ritmo.

-¿Cómo has celebrado con tu familia la elección?

-No he podido ver a mis abuelas, pero he hablado con ellas por teléfono y están contentas. Y con la familia, asimilando los cambios, que están siendo positivos.

-¿Eres muy dormilona?

-Sí, creo que es mi mayor defecto. Me duermo en cualquier lugar y hora del día. Si viajo en autobús o metro, aprovecho para cerrar los ojos.

-Nunca has suspendido una asignatura. ¿Has tenido alguna vez un fracaso y cómo lo has afrontado?

-A nivel académico no he tenido problemas, lo aprobaba todo porque mis padres eran estrictos en eso, pero en nuestra vida diaria todo el mundo tiene cosas que salen mal, pero se superan.

-¿Fue para ti fácil estudiar Medicina en inglés?

-Cogí la carrera en inglés porque me animó mi madre. La primera clase, estaba con una compañera de mi colegio y pensábamos que no íbamos a entenderlo, pero conforme pasó el tiempo, nos cogimos.

-¿Y cómo vivió las primeras prácticas con cuerpos humanos?

-Yo era la típica que entraba con tres pares de guantes, dos mascarillas y pelo recogido. Luego no podía ni hablar de comida, pero te acostumbras.

-Eres un ejemplo de la constancia. ¿Cómo pondrías de moda la cultura del esfuerzo en los jóvenes?

-Yo soy muy perseverante y lo que hay que inculcar a los niños es que las cosas que se quieren, se consiguen con trabajo, que a nadie le viene regalado. Cuando dije que quería estudiar Medicina, mis padres me dijeron que me esforzara para poder entrar en la universidad pública.

-Cuéntame alguno de los obsequios que has recibido.

-Tengo la anécdota de una amiga del sector que había encargado un lacito y detrás ponía mi inicial y FMV 2020. Le pregunté que cómo lo había encargado si no sabíamos nada y me contestó que confiaba en mi.

-Como doctora, ¿a quién te gustaría poder ayudar?

-Cuando estuve preseleccionada le dije a mi madre que si no resultaba elegida, quería entrar en alguna organización como la Asociación Española Contra el Cáncer para ayudar a las personas.

-¿Cómo ves la donación de un empresario a la sanidad pública?

-Estas donaciones me parecen perfectas y más si puede ayudar a personas a mejorar su situación.

-¿Por qué motivo dices que no quieres irte a vivir fuera?

-Por nada y por nadie me iría de Valencia. Siempre le he dicho a mi pareja que si se fuera a otra ciudad, yo de me quedaría en Valencia, pero mi novio piensa como yo.

-¿Cómo te sentiste cuando tu hermana se fue a Alemania?

-Yo siempre he sido la confidente de mi hermana y cuando me dijo que se iba a Munich, llevé muy mal guardar el secreto. Lleva allí tres años, pero siempre que viene a vernos lloro y le pido que se quede.

-¿Qué echarías de menos si te fueras de tu ciudad?

-A mi familia, la comida, el clima...

-¿Quién te ha acompañado a escoger el color del espolín y cuánto tardaste en escogerlo?

-Vinieron mi hermana y mi madre. No sé lo que tardé, pero me dijeron que no había sido ni la más rápida ni la más lenta, un punto medio.

-Recuérdame las tonalidades que luciste en tu año de fallera mayor.

-El que llevé en la proclamación que según la luz se ve verde, amarillo o dorado. Y lucí uno azul marino, uno rosa y uno blanco.

-Tu padre te ha diseñado una 'joia' a juego con unos pendientes. Habrá sido especial para ti

-Mi abuelo le regaló los pendientes a mi madre, porque somos las únicas chicas nietas de la familia y cuando fui fallera mayor infantil los combiné con otra 'joia'. Ahora le hacía ilusión a mi padre que tuviésemos algo que había hecho para nosotras.

-¿Qué sueño has logrado y cuál te queda por cumplir?

-Dos importantes que he conseguido son ser fallera mayor de mi comisión y, por supuesto, ser fallera mayor de Valencia. Y el que me queda por cumplir es conseguir la especialidad de Dermatología en Valencia, costará, pero lo intentaré.

-Vienes de una falla muy 'cabalgatera', ¿echarás de menos salir en la cabalgata del ninot?

-Sí porque he participado muchos años y me lo paso muy bien, pero también estará bien vivirlo como fallera mayor de Valencia. Seguro que me emocionaré cuando vea pasar a Albacete-Marvá.

-Define las Fallas en una palabra.

-Tradición.

-¿Qué medidas tomarías para paliar el cambio climático?

-Las medidas las propondrán los expertos, pero la verdad es que es un tema que preocupa.

-¿Te gusta tirar petardos?

-De pequeña era petardera. Ahora cuando veo a los niños de la falla, les pido algún chino o bombeta.

-¿Qué quieres hacer en el futuro?

-Ser dermatóloga y me gustaría formar una familia.

-¿Quieres ser presidenta?

-De momento no porque es mucha responsabilidad. Igual en un futuro cambio de opinión. Eso sí, en la directiva seguro que estaré. En el área de infantiles ha colaborado tres años.

-¿A quién confías tu estilismo?

-La indumentarista oficial es Esperanza Pradas. Y en mi reinado en la comisión, me hice trajes en Festa al Mar y recientemente me ha confeccionado otro Marian Indumentaria. Me maquillará Vicent Borrego, que además lo considero un amigo. Y el peinado, Carlos Escribano.

-¿Te gustaría que se llevarán las maquetas de las fallas de ruta para promocionar la fiesta?

-La mejor idea es mostrarlas en el extranjero y por el resto de España porque la esencia de nuestra fiesta son las fallas. Si conocen las maquetas, seguro que nos visitan.

-¿Por qué zona te perderías?

-En la Albufera, porque mi abuelo decía que es lo más bonito del mundo y sentarse a ver el atardecer es incomparable. También en El Perelló, porque voy allí desde pequeña y es mi punto de desconexión.

-¿Cuál es el plato que más te gusta y el que menos?

-No me gustan los pimientos rellenos o las verduras. Y lo que más me gusta es la tortilla de patatas de mi madre o la paella.

-¿Qué te ha llamado la atención de la falla municipal?

-Me ha gustado que la figura central sea una mujer y que la falla gire. Estamos deseando ir a ver el taller.

-¿Qué deportes y aficiones tienes?

-He practicado muchos deportes, pero me quedó con el fútbol sala y la equitación. Y me encanta ir de conciertos. Mi cantante preferido es Melendi y Taburete.