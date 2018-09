Las comisiones quieren abrir los mercadillos el fin de semana previo a Fallas Una carpa fallera, cerca de la avenida del Oeste. / lp Los colectivos piden que los permisos estén concedidos el 1 de marzo y los vecinos reclaman que los patinetes y bicis no circulen por las calles cortadas al tráfico Miércoles, 26 septiembre 2018, 01:12

valencia. Las comisiones de falla de Valencia que montan mercadillos en sus demarcaciones quieren que los puestos se puedan instalar el fin de semana previo a la fiesta. Esta es una de las principales propuestas que pretenden llevar a la mesa de trabajo que la concejalía de Cultura Festiva tiene previsto convocar para estudiar y mejorar el bando de Fallas de 2019.

Esta petición la presentarán de forma conjunta colectivos como la Interagrupación de fallas, la Federación de Fallas de Especial y de Primera A. Se trata de una propuesta que ya lanzaron el pasado ejercicio, pero finalmente no se llegó a un acuerdo porque en el pasado ejercicio hubiera supuesto más días de los que tradicionalmente se concedían.

Si bien los agentes falleros lanzaron alternativas, como poder disponer del fin de semana de antes, a cambio de restar algunos días en las jornadas de entre semana posteriores para compensar las jornadas, realmente no pudo materializarse. Empezaron el lunes 12 de marzo y hasta el día de San José.

Las entidades falleras propondrán que las carpas se empiecen a montar el 7 de marzo

Los colectivos falleros tienen claro que el fin de semana previo a la semana grande es un nicho de oportunidades, ya que hay visitantes que acuden a la ciudad para ver el proceso de transporte y ensamblaje de las piezas centrales de las fallas. Por eso, les gustaría que el mercadillo artesanal y gastronómico pudiera levantar las persianas el viernes 8 de marzo. Los falleros defienden que entre semana hay menos movimiento y es más difícil realizar ventas en los puestos y, por el contrario, durante ese fin de semana ya hay una gran demanda por parte del público presente y serviría para recaudar fondos y a la vez invertir en las fallas de los próximos ejercicios.

En definitiva, defienden que es una oportunidad cultural y económica que ayudaría mucho a las comisiones, que son las que todos los años sacan la fiesta a la calle.

Otra de las peticiones que realizarán, no para incluirlo en el bando, sino más bien para garantizar que no aparezcan negocios ilegales, es que haya más vigilancia en las calles, sobre todo en horarios como el mediodía o la noche, «para que no aparezcan los típicos oportunistas que plantan en cualquier calle una bombona de butano y fogón para asar embutido y venderlo sin ningún tipo de control», afirman.

De hecho, el pasado ejercicio al calor de los mercadillos, se vieron varios vendedores ilegales al mediodía y también por la noche en el entorno de la plaza del Ayuntamiento, a la altura de Marqués de Sotelo.

Otra de las propuestas que quieren llevar a la mesa de negociación es la fecha de la instalación de las carpas. Los colectivos falleros defienden que la fecha idónea sería el jueves 7 de marzo, ya que al día siguiente ya hay muchas comisiones que organizan actividades, como cenas para agasajar a los falleros de honor o recepción de falleras mayores.

El pasado ejercicio el Ayuntamiento, aunque fijó en el bando que el día 9 era la fecha oficial para el montaje de las carpas, sí que accedió a adelantar una jornada el proceso a las fallas que enviaran un escrito que justificara que tenían actividades y que no cortaban calles vitales para el paso de autobuses. Fueron 70 comisiones las que pudieron hacerlo y las cerca de 170 restantes pusieron la instalación en viernes y sábado. Ahora la idea de los colectivos falleros es ver si se puede hacer extensible el adelanto, salvo las carpas que habitualmente montan más tarde por tener mercadillos extraordinarios o paso de autobuses.

Proceso administrativo

Las entidades falleras también pondrán sobre la mesa la necesidad de adelantar la concesión de los permisos relativos a las actividades, la falla, pirotecnia, carpas o luces. En algunas asambleas de presidentes ya habían manifestado que los directivos de las comisiones pasan muchos nervios porque tienen que esperar hasta la misma semana fallera para recoger los permisos y saber si pueden realizar actividades que están a la espera de cerrar contratos donde hay inversiones en juego.

Las entidades falleras indican que el pasado ejercicio ya se abrió antes el plazo para entregar la documentación, ya que fue en diciembre, pero en muchos casos esto no se tradujo en una entrega más rápida. Por eso, explican que «si hace falta, que nos pidan la documentación en octubre o noviembre, pero lo importante es que el día 1 o el 2 de marzo tendríamos que tenerlo todo claro». Fuset confirmó en la asamblea de ayer que la intención es adelantar la reunión informativa de tramitación de documentos a finales de octubre o comienzos de noviembre

En cuanto a la salida de primeras piezas de falla y montaje, les gustaría que en el caso de las fallas de más volumen pudieran empezar a trabajar el 3 de marzo.

La Federación de Vecinos de Valencia comenzarán ahora a analizar cómo se desarrolló la fiesta el pasado año para posteriormente enumerar sus sugerencias, pero una cosa claras es pedir que se estudie la movilidad. Las pasadas Fallas ya propusieron que los usuarios de bicis no pudieran circular por calles cortadas y en puntos de gran aglomeración «como próximas a mascletaes del Ayuntamiento o los castillos», indica la presidenta María José Broseta. Ahora amplían esta petición y asegura «que en estas zonas dedicadas a los peatones durante Fallas no deben de pasar ni bicicletas ni los patinetes eléctricos que están ahora tan de moda».