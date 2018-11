Comisiones, comerciantes y vecinos piden más control de los manteros en Fallas Mesa. El edil Pere Fuset, junto a funcionarios, en La Petxina . / jesús signes Aseguran que los 'top manta' ocupan en fiestas las zonas de evacuación y emergencia junto a los mercadillos y ponen en peligro la seguridad LOLA SORIANO Martes, 6 noviembre 2018, 00:49

valencia. Mayor control a los manteros en Fallas. Eso es lo que piden tanto los vecinos, comerciantes, hosteleros y sobre todo las comisiones para evitar que la venta ilegal prolifere junto a los mercadillos que se instalan los días de fiesta en la vía pública.

La petición la han realizado los distintos agentes sociales y festivos que participan en la mesa de estudio del bando que regirá las Fallas de 2019, pero anoche se coló el tema en la reunión que el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, convocó en el salón de actos del complejo La Petxina para que los técnicos municipales resolvieran dudas sobre los permisos de Fallas a los representantes de las comisiones.

La inquietud se planteó en el turno de preguntas y fue el presidente de Pelayo-Matemático Marzal, Vicente García, el que lanzó el ruego. Recordó que en Fallas no pueden ni moverse en su demarcación «porque nos taponan la entrada al casal los manteros». Indicó que lo que pedía es «que se cumplan las normativas para todos» y añadió la frase hecha de que «o todos somos moros o todos cristianos», un apunte que sirvió a Fuset para pedir que no se hiciera alusión a religiones.

Acto seguido el concejal reconoció que no era una petición aislada, ya que comentó que «es una reivindicación que ya se ha planteado por parte de los agentes que participan en la mesa de Fallas que estudia el bando representada por falleros, comerciantes, entre otros, y se está dialogando para ver este tema». E indicó que es un asunto que tienen que ver con Policía Local.

El edil no avanzó qué opciones se barajan o si se recogerá alguna medida explícita en el bando, pero aseguró que es una polémica que está sobre la mesa.

El presidente de Pelayo aseguró ayer que es un problema que vienen sufriendo desde años y que cada vez va a más. «Resulta que a los falleros si ponemos un metro de más de mercado o si ven algo mal en la inspección te multan y a estas personas que se ponen a vender en la calle sin permiso del Ayuntamiento nadie les dice nada. En nuestro caso nos multaron por retirar el mercado horas después de lo previsto, cuando estamos en el centro y no te puedes mover hasta que acaba la cremà de la zona y resulta que los manteros están donde no toca y no pasada nada. Les dejan estar».

Incluso detalló que las pasadas Fallas «llamamos varias veces a la Policía y la respuesta que tuve es que nos dejáramos de líos». Y añadió que «hace dos años no podíamos ni salir del casal para ir a la Ofrenda y corremos el riesgo de que haya enfrentamientos con estas personas».

Además de la competencias desleal que supone, alegan el peligro de seguridad. De hecho, en la cercana comisión de Convento Jerusalén se encuentran con el mismo problema. «Ponen su material de top manta en Matemático Marzal, que es una calle de evacuación, que tiene que estar libre y estas personas lo bloquean. Y si dices que ahí no pueden estar, hay muchos que plantan cara. Queremos que se tome nota del asunto en la mesa del bando», explicó ayer Santiago Ballester, presidente de la Federación de Especial y expresidente de Convento.

Desde la Interagrupación de fallas, el presidente, Jesús Hernández, también indicó ayer que es un tema que preocupa. Hemos pedido que haya un control tanto por los que se ponen a vender productos de forma ilegal junto a los mercados de las fallas, como por el hecho del problema de seguridad que genera. Y porque tampoco se quiere que aparezcan las parrillas choriceras a media noche ni los lateros».

La presidenta de la Federación de vecinos, María José Broseta, también reconoció la preocupación «porque se ponen en zonas de evacuación y cuando hay una zona restringida por seguridad no se puede poner nada porque representa un peligro si hay aglomeración de gente».

Recordatorios

En la reunión de ayer de La Petxina, el edil hizo un repaso por exigencias que ya se incluían en el bando del pasado ejercicio, pero que según añadió, observaron que no se cumplieron en muchos casos. Indicó que «las furgonetas gastronómicas sólo pueden vender los productos por un lado del vehículo, porque si hay varias puertas abiertas sale el humo y molesta. Tampoco puede haber autobuses con terraza». Dijo que hay que poner una copia de los permisos en la puerta del casal y de la carpa.

También dijo que tiene que haber dos lavabos por cada 100 personas que acudan a actos como verbenas en las comisiones (tal como recoge la ley de Espectáculos) o que se respete la distancia de las vallas que rodean a las fallas a las fachadas. «Tiene que haber una distancia mínima de 1,8 metros. No vale eso de ampliar la distancia para que quien quiera ver bien la falla pague la entrada. Y en momentos de máxima afluencia la Policía puede pedir cambios», comentó.

El edil informó que la idea es que la semana que viene ya puedan empezar a tramitarse permisos por vía electrónica -unas tres semanas antes que el pasado año- y que el plazo se cerrará el 31 de diciembre.

Este año no se ha introducido ningún gran cambio en los permisos, ya que fue el pasado ejercicio cuando se pidieron planos más detallados; se ampliaron los horarios de retirada de mesas y sillas; se pusieron las paradas de los mercados en un único lado; se aumentaron las vías de evacuación en Ruzafa y se introdujo más control de los espectáculos de encendidos de luces

Dos temas espinosos que quedan por aclarar en la próxima reunión del bando son las fechas de instalación de las carpas y el permiso para los mercadillos. Fuset dijo que espera decidirlo esta semana.

Los falleros proponen que las carpas que se ubican en las calles peatonales o en solares se puedan instalar desde el 6 de marzo; las que no cortan calles por donde pasa la EMT el 7 y el resto el 8. En el caso de los mercados, piden tener permiso el 8 de marzo, pero ambos casos no cuentan de momento con el apoyo de comerciantes y vecinos.