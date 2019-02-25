Consulta el color de los ramos que deberá llevar cada falla en la Ofrenda a la Virgen

Poco a poco se van desvelando detalles que hacen especial cada fiesta fallera. Tras conocer el trabajo de los artistas en la Exposición del Ninot, otro de los elementos más esperados es saber de qué color tiene que ser el ramo que entregue cada comisión en la Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados los próximos días 17 y 18 de marzo. Junta Central Fallera ha comunicado el color seleccionado atendiendo a los horarios de paso en la Ofrenda.
Sin desvelarse cómo será el manto fallero de flores a la patrona de Valencia, sí se deja claro que existirán dos colores que predominen: blanco y rojo, mientras que se añadirá alguna nota en color rosa.
Consulta, según el horario de paso en la Ofrenda, el color del ramo de cada una de las fallas de Valencia:
103 VALENCIA - TEODORO LLORENTE: CLAVELLS BLANCS
175 BARRIO MONTE DE PIEDAD: CLAVELLS BLANCS
206 DR. GOMEZ FERRER: CLAVELLS BLANCS
209 SAN ANTONIO: CLAVELLS BLANCS
210 ALACANT: CLAVELLS BLANCS
331 GRAL. ASENSIO - MARQUES DE SOLFERI: CLAVELLS BLANCS
332 POETA LLORENTE - BARON DE CARCER: CLAVELLS BLANCS
333 MAESTRO SERRANO – ALICANTE: CLAVELLS BLANCS
350 TRIBUNAL DE LAS AGUAS: CLAVELLS BLANCS
355 PLAZA DE SAN JUAN: CLAVELLS BLANCS
362 LUZ CASANOVA - PADRE ESPASA: CLAVELLS ROSA
363 L´ALCOTA – SAGUNT: CLAVELLS ROSA
364 PIO XII – JAUME ROIG: CLAVELLS ROSA
35 JUAN DE AGUILO - GASPAR AGUILAR: CLAVELLS BLANCS
38 COSTA BORRAS - AGUSTINA DE ARAGON: CLAVELLS BLANCS
51 CTRA. ESCRIVA – COOP. SAN FERNANDO: CLAVELLS BLANCS
52 MICER RABASA - POETA MARAGALL: CLAVELLS BLANCS
146 TRES FORQUES – CUENCA - PEREZ GALDOS: CLAVELLS BLANCS
172 AV. PEREZ GALDOS – JESUS - MAESTRO SOSA: CLAVELLS BLANCS
199 VENEZUELA - AGUSTIN SALES: CLAVELLS BLANCS
200 CARCAIXENT - COMPROMIS DE CASPE: CLAVELLS BLANCS
215 BARON DE PATRAIX – CUENCA: CLAVELLS BLANCS
232 PIO XI – FONTANARES: CLAVELLS ROJOS
236 PLAZA DE JESUS: CLAVELLS ROJOS
294 JACINTO LABAILA - MANUEL SIMO: CLAVELLS ROJOS
340 FRANCISCO CLIMENT – URUGUAY: CLAVELLS ROJOS
48 CRUZ Y MISLATA: CLAVELLS ROJOS
136 FELIPE BELLVER - MADRE RAFOLS: CLAVELLS ROJOS
229 ANTONIO MOLLE - GREGORIO GEA: CLAVELLS ROJOS
254 PADRE SANTONJA - CARDENAL BENLLOCH: CLAVELLS ROJOS
255 PIZARRO - BARRIO QUINT: CLAVELLS ROJOS
263 SALVADOR GINER - GREGORIO GEA: CLAVELLS ROJOS
264 LEPANTO – DON JUAN DE AUSTRIA: CLAVELLS ROJOS
286 PLAZA EDUARDO MARQUINA: CLAVELLS ROJOS
334 DR. MARAÑON - MAESTRO PALAU: CLAVELLS ROJOS
335 LA ELIANA – CID: CLAVELLS ROJOS
357 PLAZA DE LA MORERIA: CLAVELLS ROJOS
25 CAMINO DE ALBA - CASTILLO DE CULLERA: CLAVELLS BLANCS
72 JOAQUIN NAVARRO – CARRICOLA: CLAVELLS BLANCS
100 ARZOBISPO OLAECHEA - SAN MARCELINO: CLAVELLS BLANCS
141 FRAY J. RODRIGUEZ - PINTOR CORTINA: CLAVELLS BLANCS
152 SAN VICENTE MARTIR - AMPARO ITURBI: CLAVELLS BLANCS
193 MANUEL ARNAU - CRUZ CUBIERTA: CLAVELLS BLANCS
246 JOSE SOTO MICO - SINDICO MOCHOLI: CLAVELLS BLANCS
249 PZA. DE SEGOVIA - AV. DR. TOMAS SALA: CLAVELLS ROJOS
258 GENERAL BARROSO - CALVO ACACIO: CLAVELLS ROJOS
291 GRAL. BARROSO – LIT. PASCUAL ABAD: CLAVELLS ROJOS
315 JUAN DE GARAY - DR. MARAÑON: CLAVELLS ROJOS
341 CARTEROS - LITOGRAFO PASCUAL ABAD: CLAVELLS ROJOS
359 INGENIERO JOSE SIRERA - PIO IX: CLAVELLS ROJOS
391 MONTESA – DOCTOR MARAÑON: CLAVELLS ROJOS
8 MURILLO – PALOMAR: CLAVELLS BLANCS
10 AVDA. DEL OESTE: CLAVELLS BLANCS
15: BOLSERIA - TROS ALT: CLAVELLS BLANCS
17 QUART – PALOMAR: CLAVELLS BLANCS
29 PIE DE LA CRUZ - DON JUAN DE VILLARRASA: CLAVELLS BLANCS
34
PLAZA DEL PILAR
CLAVELLS
BLANCS
36
GUILLEM DE CASTRO – TRIADOR
CLAVELLS
BLANCS
89
SAN VICENTE - PERIODISTA AZATTI
CLAVELLS
BLANCS
91
PINTOR DOMINGO - GUILLEM DE CASTRO
CLAVELLS
BLANCS
92
EN SENDRA - PLAZA DE COLL
CLAVELLS
BLANCS
167
EN PLOM - GUILLEM DE CASTRO
CLAVELLS
ROJOS
196
GUILLEM SOROLLA – RECAREDO
CLAVELLS
ROJOS
242
RIBERA - CONVENTO SANTA CLARA
CLAVELLS
ROSA
SECTOR PATRAIX 21:45
87
ARCHIDUQUE CARLOS – CHIVA
CLAVELLS
ROJOS
130
PLAZA DE PATRAIX
CLAVELLS
ROJOS
202
HUMANISTA MARINER - MANUEL SIMO
CLAVELLS
ROJOS
240
MAESTRO BELLVER - MARIANO RIBERA
CLAVELLS
ROJOS
260
BARRIO SAN ISIDRO
CLAVELLS
ROJOS
282
VIRGEN DE LA CABEZA – J. Mª MORTES
CLAVELLS
ROJOS
284
CERAMISTA ROS - JOSE MARIA MORTES
CLAVELLS
ROJOS
302
CHIVA - FRANCISCO DE LLANO
CLAVELLS
ROJOS
316
ARCHIDUQUE CARLOS - MUSICO GOMIS
CLAVELLS
ROJOS
317
Cº NUEVO DE PICANYA - NICOLAU PRIMITIU
CLAVELLS
ROJOS
327
PINTOR PASCUAL CAPUZ – FONTANARES
CLAVELLS
ROJOS
367
PUEBLA VALVERDE - II REPUBLICA ESPAÑOLA
CLAVELLS
ROJOS
1
PLAZA DEL MERCADO CENTRAL
CLAVELLS
ROJOS
3
PLAZA DEL DR. COLLADO
CLAVELLS
ROJOS
6
LINTERNA - NA ROBELLA
CLAVELLS
ROJOS
11
PLAZA DE LA MERCED
CLAVELLS
ROJOS
40
CALABAZAS - EN GALL
CLAVELLS
ROJOS
50
CORREGERIA - BANY DELS PAVESOS
CLAVELLS
ROJOS
110
PLAZA LOPE DE VEGA
CLAVELLS
ROJOS
309
PLAZA DEL NEGRITO
CLAVELLS
ROSA
7
BORRULL – TURIA
CLAVELLS
ROJOS
21
BORRULL – SOCORS
CLAVELLS
ROJOS
56
AZCARRAGA - G.V. FERNANDO EL CATOLICO
CLAVELLS
ROJOS
99
FERNANDO EL CATOLICO – ERUDITO ORELLANA
CLAVELLS
ROJOS
104
PLAZA DE ROJAS CLEMENTE
CLAVELLS
ROJOS
127
DR. SANCHIS BERGON – TURIA
CLAVELLS
ROJOS
137
QUART – TURIA
CLAVELLS
ROJOS
140
SAN JOSE DE LA MONTAÑA – TERUEL
CLAVELLS
ROJOS
160
SAN IGNACIO DE LOYOLA - JESUS Y MARIA
CLAVELLS
ROJOS
164
AVDA. PEREZ GALDOS - CALIXTO III
CLAVELLS
ROJOS
182
ANGEL GUIMERA - PINTOR VILA PRADES
CLAVELLS