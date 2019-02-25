Consulta el color de los ramos que deberá llevar cada falla en la Ofrenda a la Virgen

Ofrenda de Valencia. /manuel molines
Ofrenda de Valencia. / manuel molines

Los colores blanco y rojo predominarán en un manto fallero que tendrá detalles de color rosa

Jaume Lita
JAUME LITA

Poco a poco se van desvelando detalles que hacen especial cada fiesta fallera. Tras conocer el trabajo de los artistas en la Exposición del Ninot, otro de los elementos más esperados es saber de qué color tiene que ser el ramo que entregue cada comisión en la Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados los próximos días 17 y 18 de marzo. Junta Central Fallera ha comunicado el color seleccionado atendiendo a los horarios de paso en la Ofrenda.

Sin desvelarse cómo será el manto fallero de flores a la patrona de Valencia, sí se deja claro que existirán dos colores que predominen: blanco y rojo, mientras que se añadirá alguna nota en color rosa.

Consulta, según el horario de paso en la Ofrenda, el color del ramo de cada una de las fallas de Valencia:

Calle de San Vicente Día 17 de marzo

SECTOR QUART DE POBLET – XIRIVELLA 15:30

103 VALENCIA - TEODORO LLORENTE: CLAVELLS BLANCS

175 BARRIO MONTE DE PIEDAD: CLAVELLS BLANCS

206 DR. GOMEZ FERRER: CLAVELLS BLANCS

209 SAN ANTONIO: CLAVELLS BLANCS

210 ALACANT: CLAVELLS BLANCS

331 GRAL. ASENSIO - MARQUES DE SOLFERI: CLAVELLS BLANCS

332 POETA LLORENTE - BARON DE CARCER: CLAVELLS BLANCS

333 MAESTRO SERRANO – ALICANTE: CLAVELLS BLANCS

350 TRIBUNAL DE LAS AGUAS: CLAVELLS BLANCS

355 PLAZA DE SAN JUAN: CLAVELLS BLANCS

362 LUZ CASANOVA - PADRE ESPASA: CLAVELLS ROSA

363 L´ALCOTA – SAGUNT: CLAVELLS ROSA

364 PIO XII – JAUME ROIG: CLAVELLS ROSA

SECTOR JESUS 17:00

35 JUAN DE AGUILO - GASPAR AGUILAR: CLAVELLS BLANCS

38 COSTA BORRAS - AGUSTINA DE ARAGON: CLAVELLS BLANCS

51 CTRA. ESCRIVA – COOP. SAN FERNANDO: CLAVELLS BLANCS

52 MICER RABASA - POETA MARAGALL: CLAVELLS BLANCS

146 TRES FORQUES – CUENCA - PEREZ GALDOS: CLAVELLS BLANCS

172 AV. PEREZ GALDOS – JESUS - MAESTRO SOSA: CLAVELLS BLANCS

199 VENEZUELA - AGUSTIN SALES: CLAVELLS BLANCS

200 CARCAIXENT - COMPROMIS DE CASPE: CLAVELLS BLANCS

215 BARON DE PATRAIX – CUENCA: CLAVELLS BLANCS

232 PIO XI – FONTANARES: CLAVELLS ROJOS

236 PLAZA DE JESUS: CLAVELLS ROJOS

294 JACINTO LABAILA - MANUEL SIMO: CLAVELLS ROJOS

340 FRANCISCO CLIMENT – URUGUAY: CLAVELLS ROJOS

SECTOR MISLATA 18:15

48 CRUZ Y MISLATA: CLAVELLS ROJOS

136 FELIPE BELLVER - MADRE RAFOLS: CLAVELLS ROJOS

229 ANTONIO MOLLE - GREGORIO GEA: CLAVELLS ROJOS

254 PADRE SANTONJA - CARDENAL BENLLOCH: CLAVELLS ROJOS

255 PIZARRO - BARRIO QUINT: CLAVELLS ROJOS

263 SALVADOR GINER - GREGORIO GEA: CLAVELLS ROJOS

264 LEPANTO – DON JUAN DE AUSTRIA: CLAVELLS ROJOS

286 PLAZA EDUARDO MARQUINA: CLAVELLS ROJOS

334 DR. MARAÑON - MAESTRO PALAU: CLAVELLS ROJOS

335 LA ELIANA – CID: CLAVELLS ROJOS

357 PLAZA DE LA MORERIA: CLAVELLS ROJOS

SECTOR LA CREU COBERTA 19:30

25 CAMINO DE ALBA - CASTILLO DE CULLERA: CLAVELLS BLANCS

72 JOAQUIN NAVARRO – CARRICOLA: CLAVELLS BLANCS

100 ARZOBISPO OLAECHEA - SAN MARCELINO: CLAVELLS BLANCS

141 FRAY J. RODRIGUEZ - PINTOR CORTINA: CLAVELLS BLANCS

152 SAN VICENTE MARTIR - AMPARO ITURBI: CLAVELLS BLANCS

193 MANUEL ARNAU - CRUZ CUBIERTA: CLAVELLS BLANCS

246 JOSE SOTO MICO - SINDICO MOCHOLI: CLAVELLS BLANCS

249 PZA. DE SEGOVIA - AV. DR. TOMAS SALA: CLAVELLS ROJOS

258 GENERAL BARROSO - CALVO ACACIO: CLAVELLS ROJOS

291 GRAL. BARROSO – LIT. PASCUAL ABAD: CLAVELLS ROJOS

315 JUAN DE GARAY - DR. MARAÑON: CLAVELLS ROJOS

341 CARTEROS - LITOGRAFO PASCUAL ABAD: CLAVELLS ROJOS

359 INGENIERO JOSE SIRERA - PIO IX: CLAVELLS ROJOS

391 MONTESA – DOCTOR MARAÑON: CLAVELLS ROJOS

SECTOR EL PILAR - SAN FRANCESC 20:45

8 MURILLO – PALOMAR: CLAVELLS BLANCS

10 AVDA. DEL OESTE: CLAVELLS BLANCS

15: BOLSERIA - TROS ALT: CLAVELLS BLANCS

17 QUART – PALOMAR: CLAVELLS BLANCS

29 PIE DE LA CRUZ - DON JUAN DE VILLARRASA: CLAVELLS BLANCS

34

PLAZA DEL PILAR

CLAVELLS

BLANCS

36

GUILLEM DE CASTRO – TRIADOR

CLAVELLS

BLANCS

89

SAN VICENTE - PERIODISTA AZATTI

CLAVELLS

BLANCS

91

PINTOR DOMINGO - GUILLEM DE CASTRO

CLAVELLS

BLANCS

92

EN SENDRA - PLAZA DE COLL

CLAVELLS

BLANCS

167

EN PLOM - GUILLEM DE CASTRO

CLAVELLS

ROJOS

196

GUILLEM SOROLLA – RECAREDO

CLAVELLS

ROJOS

242

RIBERA - CONVENTO SANTA CLARA

CLAVELLS

ROSA

SECTOR PATRAIX 21:45

87

ARCHIDUQUE CARLOS – CHIVA

CLAVELLS

ROJOS

130

PLAZA DE PATRAIX

CLAVELLS

ROJOS

202

HUMANISTA MARINER - MANUEL SIMO

CLAVELLS

ROJOS

240

MAESTRO BELLVER - MARIANO RIBERA

CLAVELLS

ROJOS

260

BARRIO SAN ISIDRO

CLAVELLS

ROJOS

282

VIRGEN DE LA CABEZA – J. Mª MORTES

CLAVELLS

ROJOS

284

CERAMISTA ROS - JOSE MARIA MORTES

CLAVELLS

ROJOS

302

CHIVA - FRANCISCO DE LLANO

CLAVELLS

ROJOS

316

ARCHIDUQUE CARLOS - MUSICO GOMIS

CLAVELLS

ROJOS

317

Cº NUEVO DE PICANYA - NICOLAU PRIMITIU

CLAVELLS

ROJOS

327

PINTOR PASCUAL CAPUZ – FONTANARES

CLAVELLS

ROJOS

367

PUEBLA VALVERDE - II REPUBLICA ESPAÑOLA

CLAVELLS

ROJOS

SECTOR LA SEU - EL MERCAT23:00

1

PLAZA DEL MERCADO CENTRAL

CLAVELLS

ROJOS

3

PLAZA DEL DR. COLLADO

CLAVELLS

ROJOS

6

LINTERNA - NA ROBELLA

CLAVELLS

ROJOS

11

PLAZA DE LA MERCED

CLAVELLS

ROJOS

40

CALABAZAS - EN GALL

CLAVELLS

ROJOS

50

CORREGERIA - BANY DELS PAVESOS

CLAVELLS

ROJOS

110

PLAZA LOPE DE VEGA

CLAVELLS

ROJOS

309

PLAZA DEL NEGRITO

CLAVELLS

ROSA

SECTOR BOTANIC - LA PETXINA 23:30

7

BORRULL – TURIA

CLAVELLS

ROJOS

21

BORRULL – SOCORS

CLAVELLS

ROJOS

56

AZCARRAGA - G.V. FERNANDO EL CATOLICO

CLAVELLS

ROJOS

99

FERNANDO EL CATOLICO – ERUDITO ORELLANA

CLAVELLS

ROJOS

104

PLAZA DE ROJAS CLEMENTE

CLAVELLS

ROJOS

127

DR. SANCHIS BERGON – TURIA

CLAVELLS

ROJOS

137

QUART – TURIA

CLAVELLS

ROJOS

140

SAN JOSE DE LA MONTAÑA – TERUEL

CLAVELLS

ROJOS

160

SAN IGNACIO DE LOYOLA - JESUS Y MARIA

CLAVELLS

ROJOS

164

AVDA. PEREZ GALDOS - CALIXTO III

CLAVELLS

ROJOS

182

ANGEL GUIMERA - PINTOR VILA PRADES

CLAVELLS

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