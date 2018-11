El bando recortará a la mitad las fallas que montarán carpa el 7 de marzo Una carpa en una falla de Valencia. / JOSÉ MARÍN Este año se exige que las instalaciones que se adelanten un día dejen un carril de circulación LOLA SORIANO Jueves, 8 noviembre 2018, 23:02

Las próximas Fallas las carpas saldrán a la calle el 7 y 8 de marzo. En esta edición serán menos las comisiones que podrán adelantar un día el montaje en la vía pública. Así se decidió anoche en la tercera reunión sobre el bando fallero que convocó el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset.

Fue un encuentro no exento de tensiones porque los falleros pedían que las carpas que no cortaran el paso de la EMT pudieran salir a la calle el 6 de marzo y que las demás fueran el día 7. Sin embargo, los vecinos proponían que no se montarán hasta el sábado 9.

Hubo fuerte oposición de la Confederación Empresarial y de los vecinos y al final el acuerdo que se cerró, tras casi tres horas de debate, fue que las carpas en general se monten el día 8 y sólo un día antes las que se pongan en solares, en zonas peatonales o en calles donde dejen libre un carril para la circulación.

Esta medida supone un recorte respecto a las pasadas fiestas, ya que entonces fueron 80 las comisiones que pudieron poner las carpas un jueves, porque se permitía el corte de calles siempre que no pasara por la zona la EMT. Ahora se ha restringido porque la condición es que quede un carril libre. De este modo, serán 40 y no 80 las comisiones que puedan hacerlo.

Desde la Interagrupación explican que es una decisión que se ha adoptado porque era «la menos mala de las que nos ofrecían porque se ha reducido a la mitad el número de fallas que podrán avanzar el montaje, pero lo hemos hecho para que al menos 40 puedan hacerlo». En cuanto a los mercaditos, se queda igual que el pasado ejercicio, del día 12 al 19, a pesar de que los falleros pedían abrirlos el fin de semana anterior. Y el encendido de luces pasa del 9 al 8.

Fuset indicó que «no hemos querido que el adelanto de un día del montaje de carpas sea algo subjetivo, sujeto a que justifiquen que tienen actividades, sino que cumplan que no cortan calle, ni impidan paso de la EMT o que sea un solar». El edil dijo que la idea es adelantar los permisos, que podrán ya tramitarse el lunes, para que se entreguen antes del 1 de marzo.