El Carmen se queda sin celebrar su falla de mig any

La indecisión municipal en el permiso obliga a suspender el actoEspacio Público no autorizaba plantar el proyecto y Cultura Festiva acreditó tras la suspensión la tradición del evento Sábado, 28 septiembre 2019, 00:21

valencia. Compuestos y sin fiesta. Así se han quedado las comisiones de la agrupación de fallas del Carmen. Mañana iban a festejar el mig any faller, pero 24 horas antes no tenían todavía claro el permiso.

En una nota informativa previa al permiso, desde el Consistorio se detalló que autorizaban la ocupación temporal de la calle Marqués de Caro de 9 a 23 horas «para realizar las actividades especificadas en la memoria aportada», pero acto seguido se dejaba claro y en letra en negrita «a excepción de la ambientación musical, plantà y cremà de la falla». Por lo tanto, no dejaban plantar la falla que había preparado Juanjo García, que precisamente hacía un juego de palabras con la bajada del volumen de las fallas impulsada por los artistas por la crisis. Los falleros comentan que en Espacio Público les advirtieron que «sólo se puede plantar en Fallas y San Juan y que para esta jornada tendría que tener la aprobación de Cultura Festiva y en esta concejalía nos dicen que no es así».

A las 11.30 horas, y ante la falta de una postura clara, los presidentes de las doce fallas de la agrupación, decidieron suspender el acto. «No nos podemos arriesgar a que al final no nos dejen hacer la mayoría de las cosas y que tengamos los contratos con los proveedores», indicaron. Añaden que habían programado demostraciones de bailes regionales «pero tampoco nos dejan poner música de ambiente». Es decir, no podían hacer a las 18.30 horas la dansà, ni la despedida de las falleras mayores salientes ni la bienvenida de las que entran.

Los falleros expresaron que el pasado ejercicio ya les tocó ir a recoger el permiso a las 14.59 horas en el Ayuntamiento, pero finalmente se pudo hacer. No entienden por qué en esta edición no han podido. Temen que no les hayan dejado poner música por ser el Carmen Zona Acústicamente Saturada (ZAS).

En un comunicado dicen que «las fallas estamos encontrando muchos impedimentos para realizar nuestras actividades y actos culturales durante la semana fallera y el resto del año con la denegación de permisos para actos tradicionales celebrados años atrás».

Hacen referencia a que se han encontrado con una falta de entendimiento entre las concejalías de Espacio Público y Cultura Festiva, y añaden que «la desavenencia entre dos concejalías provoca el retraso en las notificaciones». Y recuerdan que presentaron la petición la primera semana de agosto, por lo tanto, habían tenido tiempo para resolver. Aseguran que «los falleros sólo queremos disfrutar y compartir con nuestros vecinos la fiesta, pero cada vez es más complicado». Recuerdan que las Fallas son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y cada día se nos hace más difícil continuar haciéndola grande». Desde la concejalía de Cultura Festiva dejaron claro ayer que no era un tema de la Junta Central Fallera ni de Cultura Festiva y que el concejal Pere Fuset, cuando se enteró sobre el asunto, intentó ayudar. Horas después de que los componentes de las doce fallas hicieran pública su postura, desde Cultura Festiva afirmaron que finalmente «hemos acreditado la tradición de la celebración para avalar su viabilidad delante del servicio de Espacio Público».

También han hecho referencia desde esta concejalía a la suspensión por parte de las fallas, medida que se han visto obligadas a tomar por las discrepancias entre concejalías a 24 horas del acto. El concejal Pere Fuset, «ante la renuncia unilateral», convocó ayer a los presidentes del Carmen a una reunión «para continuar mediando y conciliar los intereses de las comisiones con los criterios técnicos y continuar trabajando para defender la realización del acto en una nueva fecha». Aclaró que los falleros suspendieron el evento antes de la notificación definitiva y dijo «me solidarizo con ellos y hay voluntad de cooperar desde Cultura Festiva para buscar una nueva fecha». Los presidentes, al cierre de esta edición, emitieron un comunicado en el que agradecieron la intermediación de Fuset y afirmaron haber «establecido las bases para poder celebrar este evento en próximas fechas».

Donde sí harán actividades solidarias y de mig any es en Pelayo-Matemático Marzal. Será mañana. A las 10 horas harán una minicarrera solidaria y habrá dorsales solidarios. Luego habrá concentración de motos, almuerzo y picaeta fest. También tendrán una tómbola con 750 regalos con camisetas firmadas por la Selección de España, el Valencia CF y Levante UD, juegos para niños, paella para 400 personas, juegos infantiles y chocolate y buñuelos.

Todo el dinero se destinará a una oenegé de Madrid, 'Uno entre 100.000' para investigar la leucemia, tal como indica Vicente García.

Santa María Micaela hará hoy una dansà solidaria en los jardines de Juan Llorens de 13 a 14 horas. Participarán 160 personas de 25 grupos y cada una hará una aportación solidaria. También habrá una fila cero y el dinero se destinará a Maides, que tendrá un expositor. Por la tarde, frente al casal, habrá una exhibición de pilota y a las 19.30 horas tardeo, indica José Ynat.

Poblats al Sud hará mañana una comida de hermandad de sus doce fallas en Tres Camins-Pinedo para 500 personas, a las 12.30 horas, habrá animaciones infantiles, como indica Salva Castelló. En Patraix, el sector tendrá mañana paellas para 600 personas en San Isidro. El dinero será para Alcer-Turia, para el estudio de enfermedades del riñón. Y hoy en Músico Gomis harán el mig any con juegos, comida y taller de ninots de Fernando Urios.