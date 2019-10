El Carmen celebra el mig any que suspendió por la tardanza del permiso Boceto de la falla de Juanjo García para la agrupación del Carmen. / lp La agrupación plantará la falla de Juanjo García y concluirá sus actividades a las 23.30 horas para garantizar la convivencia vecinal L. SORIANO VALENCIA. Sábado, 12 octubre 2019, 00:02

La agrupación del Carmen está hoy de fiesta, ya que celebra en su demarcación el mig any faller. En principio organizaron el evento para el sábado 28 de septiembre, pero tuvieron que suspenderlo porque en la mañana del día anterior del evento no tenían el permiso concedido. La indecisión municipal a la hora de dar el permiso motivó que los falleros decidieran posponerlo, ya que en principio Espacio Público no autorizó plantar una falla ni poner ambientación musical, algo que cambió por la mediación de Cultura Festiva.

Después de que la agrupación del Carmen se reuniera con el edil Pere Fuset, los presidentes decidieron buscar otra fecha para el mig any, y precisamente es hoy cuando las calles se llenarán de fiesta.

El programa comenzará a las 10.30 horas con un almuerzo en la demarcación de la falla Marqués de Caro. A las 12 horas el artista Juanjo García plantará la falla que estaba prevista para el pasado día 28 que será de vareta. El proyecto hará un guiño a la decisión de los artistas de reducir las medidas de las fallas. El lema será 'Quimera, qualsevol falla serà sempre bona... la 'mides' com la 'mides'.

A las 17 horas habrá juegos populares y a las 18 horas, una partida del conocido juego de mesa 'Trivial'. A las 18.45 horas se procederá a realizar una dansà.

Cabe destacar que la agrupación ha decidido adelantar las actividades de la tarde con el fin de terminar a las 23.30 horas, y no a las 00 horas, para garantizar la convivencia vecinal en un barrio que ya se declaró Zona Acústicamente Saturada (ZAS).

A las 20.15 horas se hará el homenaje a las falleras mayores salientes del Carmen y la bienvenida a las entrantes. Le seguirá una cena de sobaquillo y la cremà de la falla.