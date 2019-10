Carla García: «Ojalá me recuerden por ser una buena fallera, simpática y con saber estar» Carla García Pérez, en su visita a las instalaciones de LAS PROVINCIAS. / JESÚS SIGNES La fallera mayor infantil de Valencia 2020 es una niña muy despierta que está dispuesta a aprender todo lo ligado a la tradición valenciana, pues juega a pilota y practica bailes regionales MAR GUADALAJARA VALENCIA. Lunes, 21 octubre 2019, 01:36

Hace dos años vio en la pantalla de su televisión a Raquel Alario, fallera mayor de Valencia 2017. Entonces lo tuvo claro, ella quiso pelear por cumplir un sueño, que también fue el de su madre a su edad. Carla García viene pisando fuerte dispuesta a representar a todos los niños valencianos.

-¿Qué esperas de este año y cómo te gustaría que te recordaran?

-Ojalá me recuerden por ser una buena fallera, una niña simpática que se sabe comportar y se abre con todo el mundo.

-¿Qué significan para ti las Fallas?

-Yo soy fallera desde que nací. Mi madre quiso apuntarme antes a la falla, cuando estaba embarazada, pero no le dejaron. Para mi las fallas son la mejor fiesta del mundo.

-¿Qué dirías de tu comisión? ¿Por qué es especial?

-Mi comisión es como mi segunda familia, que me ha dado lo mejor y me apoya pase lo que pase.

-¿Cómo recibieron la noticia?

-La noche de la llamada estaban todos en el casal siguiéndolo y después hicieron una cena. Sé que para ellos era muy especial.

-¿Y para los presidentes?

-Mi presidente infantil, con quien compartí mi año, me regaló un broche para el día de la preselección para que me diera suerte y después lo llevé también en la Fonteta y salí. Desde ahí ya lo llevé siempre, me ha traído mucha fortuna. Imagínate, somos todos como familia, el presidente de la comisión es el tío de mi presidente infantil, nos conocemos desde pequeños, están orgullosos.

-¿Cuántos trajes tienes? ¿Cuál es tu favorito?

-Tengo cuatro faldas y seis corpiños. En realidad me gustan todos, pero hay uno que podría decir que es el que más me gusta, es un corpiño de manga larga en tono gris y una falda verde.

-Entonces, ¿te decantas por los trajes siglo XIX o el del XVIII?

-No me gusta mucho la manga larga porque me da calor, por eso prefiero los trajes siglo XIX.

-¿Qué indumentaristas te visten?

-Bordados Julia y Olga Suay.

-¿Qué tal en el colegio?

-Estoy en quinto, voy al Tomás de Montañana. Aún no he ido al colegio, hace dos días que no voy, creo que aún no lo saben pero una de mis amigas de la falla también viene conmigo a clase y estaba superemocionada. No sé lo que está pasando en el colegio, pero mi madre ha llamado para decírselo a la directora y seguro que me echan una mano en todo lo posible.

-¿Cuál es la asignatura del colegio que más te gusta?

-Mis preferidas son Plástica y Educación física y las clases de Valenciano también me gustan mucho.

-¿Has pensado qué te gustaría estudiar o a qué quieres dedicarte?

-Sí, me gustaría ser pastelera o modelo. Pastelera porque me gusta ponerle chocolate a las magdalenas y me gusta mucho cocinar. Lo de modelo es más porque siempre estoy probándome ropa, me gusta peinarme y todas esas cosas.

-¿Tienes más aficiones?

-Desde pequeña hago gimnasia deportiva y pilota valenciana. Me encanta bailar en mi falla y me he apuntado a bailes regionales.

-¿Dónde juegas a pilota?

-Juego en el colegio, desde muy pequeña. Cuando cumples los cuatro años ya puedes jugar y yo desde entonces me apunté, aunque este año lo tuve que dejar, pero seguro que el curso que viene vuelvo.

-¿Cómo fue la preselección y las pruebas hasta la Fonteta?

-En la preselección mi jurado fue Raquel Alario, que desde que la vi en la tele dije que yo quería ser como ella de infantil. Para mi fue un honor tener a una fallera mayor de Valencia como jurado. Estaba muy contenta tanto si salía como si no. Fui la primera y fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Si en la preselección fue bonito, no puedes imaginar cómo fue en la Fonteta. Todas estábamos llorando.

-La proclamación fue la prueba de fuego, sois las primeras falleras mayores en poder tomar la palabra en el acto, ¿cómo preparaste el discurso y cómo lo viviste?

-Me lo preparé en una hora y estuve practicándolo todo el rato. Me echaron una mano, pero puse mucho de mi parte. Me habían dicho que lo hiciera para los valencianos y en agradecimiento al jurado y a todos. Me dirigí a todos lo niños porque voy a intentar representarlos lo mejor que pueda y espero que puedan disfrutar este año. Ese día fue muy emocionante.

-¿Cómo valoras que os dejen hablar cada vez más en los actos?

-Es muy importante, si no hablamos parece que no participamos y es bueno que nos podamos dirigir a los niños y a los falleros.