La cantante y el músico heridos en una verbena denuncian a la policía el ataque Los afectados participan en la reconstrucción de los hechos y entregan cuatro balines que vieron en el escenario tras la actuación LOLA SORIANO Miércoles, 19 junio 2019, 01:29

valencia. La cantante y el músico de la orquesta Quinta Nota que resultaron heridos por el disparo de un arma de balines durante la celebración de la verbena compartida de seis comisión del Botànic ya han presentado las denuncias ante la Policía Nacional para que investiguen el incidente.

Los afectados, Selene García, y el bajista, José Javier Arnal, aseguraron que esperan que no se repitan estos hechos y, por eso, se han decidido a dar el paso de denunciar, con el fin de que la Policía pueda iniciar las averiguaciones.

La cantante, con una herida de balín en la cabeza y otra en el costado, afirma que el domingo «ya hice parte de lesiones y fue el lunes cuando me decidí a formalizar la denuncia». Añade que el domingo estuvo todo el día de reposo «porque el balín que me rozó la cabeza me produjo una herida y me causó una inflamación».

Los agentes del Cuerpo Nacional también han tomado declaraciones a varios testigos

Selene García afirma que «no se puede permitir esta ausencia de valores. Nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo y estábamos dentro de horario». El músico bajista, José Javier Arnal, formalizó ayer la denuncia ante la Policía Nacional. «Hemos dado este paso para que encuentren al personaje que ha hecho esto. Estábamos trabajando y queremos ejercer nuestro derecho a ganarnos el sueldo con normalidad. No somos una diana», afirma.

Y es que José Javier Arnal también sufrió heridas en el antebrazo derecho y en el pecho «ya que uno de los proyectiles me atravesó la camiseta».

Cabe destacar que, una vez la Policía Nacional tuvo conocimiento de las denuncias, ayer se procedió a realizar una reconstrucción de los hechos con agentes del cuerpo nacional y los dos afectados por los disparos de los balines para tomar fotografías del lugar donde se encontraban los afectados en el momento de los disparos y con el fin de determinar la trayectoria de los disparos desde una finca próxima. La Policía también ha tomado declaraciones a testigos.

Como anécdota, el propio bajista, una vez estaban procediendo a desmontar el escenario, encontró cuatro balines. «Los cogí y los puse en el guardapúas de la guitarra y los he entregado a la Policía por si sirve de ayuda para determinar la procedencia».

Por otro lado, ayer se reunieron los directivos de las seis fallas organizadoras de la verbena para decidir si tomaban medidas o si se sumaban a las denuncias. Tras el encuentro no quisieron avanzar a LAS PROVINCIAS la decisión y se limitaron a explicar que emitirían hoy un comunicado.