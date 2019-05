Borrull-Socors admitirá candidatos a fallero mayor por el silencio de la Junta Sebas Marín, expresidente de Borrull-Socors. / lp La comisión afirma que presentó la propuesta del nuevo estatuto en diciembre y que no ha habido respuesta ni debate en el pleno LOLA SORIANO Valencia Miércoles, 15 mayo 2019, 11:36

Borrull-Socors, como el resto de comisiones de Valencia, ha abierto el plazo para que se presenten candidatos a los cargos representativos de la falla y afirman que no rechazarán la posibilidad de que presentara algún hombre para el cargo de fallero mayor.

Cabe recordar que esta comisión de Botànic-La Petxina modificó durante el pasado ejercicio sus estatutos, tras realizar un congreso interno presencial y on line, y decidieron incluir en el articulado que los hombres y niños podían optar a ser fallero mayor o fallero mayor infantil en este casal.

El expresidente de esta falla, Sebas Marín, recuerda que «en octubre lanzamos la propuesta y en el mes de diciembre presentamos los cambios que habíamos hecho a la Junta Central Fallera para que lo estudiara». Ahora añade que han pasado cinco meses «y no hemos tenido respuesta alguna por parte de la Junta y no creo que ahora en plena campaña electoral lo lleven a debate al pleno».

Por eso, afirma, que «ante el silencio administrativo, nosotros hemos abierto el plazo y si se presentara alguna candidatura masculina al cargo deberíamos de aceptarlo porque no tenemos ninguna contestación en contra».

El plazo de candidaturas se cerrará el viernes 24 de mayo. Marín explica que «de momento no se ha dado ningún caso, y de hecho, ya hay una candidatura de una mujer, pero nos gustaría que se pronunciaran de forma oficial».

Cuando se planteó la iniciativa, la Junta ya respondió a los medios de comunicación que cuando se planteara sería Incidencias la delegación que lo estudiaría. Y se añadió que se trataba de un punto que no está dentro del reglamento fallero, pero que tampoco estaba expresamente prohibido. Entonces, la Junta ya advirtió de que la figura del fallero mayor no tendría validez oficial y que, una cosa era el uso a nivel interno del cargo, y otra distinta la representación exterior, que no tendría validez y que, por ejemplo, no podría asistir como representante de la comisión a la exaltación de la fallera mayor de Valencia. Sin embargo, los falleros de esta comisión pidieron que cuando tuvieran algún fallero mayor, este pudiera participar en las preselecciones y optar a ser corte.

A pesar de ello, en esta comisión exigen una respuesta oficial y añaden que han realizado nuevas modificaciones en el articulado de los estatutos sobre otras materias y que recordarán que quieren que se debata el tema.