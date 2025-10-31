El Bando de Fallas no prohibirá las verbenas nocturnas en el centro de Valencia

El Ayuntamiento de Valencia al final levanta el pie del acelerador y no prohibirá la celebración de verbenas nocturnas en el centro histórico de Valencia ... en el Bando Fallero para las fiestas de 2026 que está en elaboración.

De este modo, se rebaja la propuesta inicial de la Policía Local de Valencia que no quería que se celebrará ningún acto de este tipo en horario nocturno en el casco antiguo de murallas para dentro, una medida que iba a afectar a más de medio centenar de comisiones de tres sectores falleros, los de la Seu-Xerea-El Mercat; el Carmen y El Pilar-Sant Francesc.

Tras las conversaciones entre el concejal de Fallas, Santiago Ballester, y los mandos de la Policía se ha conseguido rebajar la prestensión que recogía el informe policial y se pasa de hablar de prohibición a recomendación de verbenas de tardes, en un horario que iría de 17 a 22 horas.

En el texto se habla de cambiar el término 'tardeo' por verbenas vespertinas, que son las que recomienda, y las habituales verbenas nocturnas, que ya no prohíbe.

Eso sí, si las pasadas Fallas la recomendación de hacer tardeos era para la zona de La Lonja, Mercado Central y el barrio deRuzafa, ahora se extiende la recomendación a La Seu-Xerea-El Mercat; El Carmen y El Pilar-Sant Francesc.

A pesar de que ese es el cambio que está previsto poner negro sobre blanco, cabe la posibilidad de que no se salve de la prohibición alguna que otra falla por circunstancias concretas. Faltará ver qué dicen los informes municipales sobre este tema y saber cuántas se sumarán a la iniciativa que ya impulsa estos últimos años la falla Linterna, que ya se pasó a los actos de tarde tras unos años donde tuvieron problemas de masificación.

Si bien el concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha conseguido trasladar a la Policía los argumentos que los presidentes de falla que estaban en contra de la prohibición de las verbenas nocturnas manifestaron la pasada semana en la asamblea de presidentes, ello no quita que los agentes vayan a estar muy vigilantes de estas verbenas para mantener el equilibrio entre el patrimonio, el descanso y la convivencia vecinal.

No hay que olvidar que los presidentes de falla de esta zona expresaron que se sentían discriminados, que si hacían verbenas por la tarde se perdían los actos infantiles vespertinos y que, al estar en el centro, podía producirse aglomeraciones al coincidir con actos colectivos como la Ofrenda o la entrega de premios. Al final, parece que con diálogo, se está llegando a un entendimiento.

Además, este año también estarán muy pendientes de la música callejera que puede estar vinculada o no a las comisiones, para mantener el equilibrio con los vecinos.