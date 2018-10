Azahara Vallés, corte de honor de la fallera mayor: «Qué mejor regalo para mi falla que tener una corte en su 25 aniversario» irene marsilla LOLA SORIANO VALENCIA. Viernes, 5 octubre 2018, 00:58

Por las venas de Azahara corre tanto su inquietud científica como su amor por las Fallas. Le encanta esquiar y hacer senderismo por Jalance.

-¿Quiere ser la fallera mayor? ¿Qué cualidades tiene?

-Por supuesto que quiero ser fallera mayor de Valencia. Y las cualidades, soy bastante humilde, sencilla, transparente y siento un gran amor por esta fiesta y me gustaría transmitirlo a todos.

«Quiero vivir la exaltación y que la vea mi padre»

-¿Jugaba de pequeña a ponerse los taconcitos del traje por casa?

-Mi madre es valenciana y mi padre es andaluz y en mi casa he tenido tacones de todos los colores e igual me ponía los de valenciana que el traje de volantes andaluz.

-¿Es la primera corte mayor de Pedro Cabanes?

-Habíamos tenido una corte infantil pero no mayor y se ha producido en el año que celebramos el 25 aniversario. Qué mejor regalo para la comisión que tener representación en la corte.

-¿Tienen en la comisión una cantera joven?

-Sí, tenemos casi 70 niños. Somos una falla en crecimiento.

-¿Qué acto le gusta de su falla?

-A mí lo que más me gusta de mi falla es preparar los playbacks. Salimos en presentaciones y me gusta participar.

-¿Qué realiza en su trabajo?

-Trabajo en un laboratorio de la universidad. Estudiamos interacciones moleculares a nivel intracelular. Es ciencia básica, para conocer métodos y cómo funcionan.

-¿Qué noticia científica se alegraría de leer?

-Que digan que se amplía el presupuesto de I+D.

-¿Qué error sobre Ciencia ha escuchado en los medios?

-Me llamaba la atención cuando se hablaba del ébola que había una técnica novedosa y revolucionaría que era la PCR y me hizo gracia porque lleva inventada hace años y se usa mucho en los laboratorios.

-¿Cuántos trajes se hizo para ser fallera mayor y de qué colores?

-Me hice dos, uno en blanco y uno vede y ya tenía otros antes.

-¿Ha vivido fuera?

-Yo estoy en Valencia, pero estoy viviendo fuera, porque soy de un pueblo del interior, de Jalance. Pero como a los 18 años me vine a estudiar aquí.

-¿Se buscó la vida para cocinar?

-Poco a poco fui aprendiendo, pero cuando llegaba a mi casa el fin de semana, si mi madre había hecho lentejas o estofado de ternera, le daba las gracias.

-¿Qué aficiones tiene?

-De deporte, me gusta mucho esquiar en Andorra y también he estado en los Alpes. Y me gusta el senderismo, por el contacto con la naturaleza, por mi zona de Jalance, concretamente por los cañones del Júcar o las cuevas de San Juan.

-¿Qué libro lleva entre manos?

-Estoy leyendo 'Los renglones torcidos de Dios'.

-¿Cuál ha sido su último viaje?

-A París, con mi chico. Me dijo qué te parece si el lunes nos vamos a París y cogimos una oferta.

-¿Qué es lo que más le gusta de las Fallas?

-La indumentaria, el ambiente, la música, la falla. Todo.

-Como científica, ¿qué cosa le gustaría que se inventara para mejorar las Fallas?

-Una pintura para que molecularmente hablando no haya tanta toxicidad en las pinturas, para cuidar a los artistas.

-¿Qué acto tiene ganas de vivir?

-Sólo pienso en la exaltación de la fallera mayor de Valencia. Mi padre es andaluz y cuando llegó a Valencia fue a una exaltación y le dijo a un amigo que algún día le gustaría tener una hija y verla ahí sentada. Tengo ganas de que esté mi padre y que me vea en la exaltación.